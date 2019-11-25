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Son Dakika Spor Hasan Arat, Dünya Atletizm Federasyonu üyeliğine atandı - Son Dakika Spor

Hasan Arat, Dünya Atletizm Federasyonu üyeliğine atandı

6 saat önce

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat, Dünya Atletizm Federasyonu yönetim kurulunun değişen yeni statüsünde yer alan üç bağımsız üyeden biri olarak atandı.

Hasan Arat, Dünya Atletizm Federasyonu üyeliğine atandı, System.String[]

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat, Dünya Atletizm Federasyonu yönetim kurulunun değişen yeni statüsünde yer alan üç bağımsız üyeden biri olarak atandı.

TMOK'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre Monaco kentinde düzenlenen konsey toplantısında, icra kurulu üyeliğine atanan ve aralarında Hasan Arat'ın da bulunduğu 3 yeni bağımsız üye onaylandı.

Hasan Arat'ın yanı sıra yeni üyelerden Abby Hoffman (Kanadalı Olimpik atlet) ve Sunil Sabharwal (IOC Sürdürülebilirlik ve Miras Komisyonu Üyesi), yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli becerilere, uzmanlığa, aynı zamanda cinsiyet ve coğrafi çeşitliliğe sahip olmasını sağlamak için bağımsız üye olarak görev alacaklar.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Pazarlama Komisyonu Üyesi, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Ligi Yönetim Kurulu Üyesi ve danışmanı olan Arat, ayrıca 2023 Avrupa Oyunları'nın EOC Koordinasyon Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor.

Yeni uluslararası görevi sebebiyle Türkiye adına onur duyduğunu belirten Arat, dünya ve Türk atletizmini geliştirmek için çalışacağını söyledi.

Dünya Atletizm Federasyonu Başkanı Sebastien Coe'nin, birkaç ay önce konseyde arzuladığı reformları yapabilmek için icra kuruluna üç bağımsız üye atamak istediğini ve kendisinin uluslararası spor yönetimindeki tecrübesi nedeniyle aday gösterildiğini kaydeden Arat, "Bu yeni görevimde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve tüm atletizm camiasıyla yakın çalışma imkanı bulacağıma eminim." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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