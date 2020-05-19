Hasan Bilal: "Kasımpaşa'ya dönüp oradan Avrupa'ya gitmek istiyorum" - Son Dakika

Hasan Bilal: "Kasımpaşa'ya dönüp oradan Avrupa'ya gitmek istiyorum"

Tesisleşme ve altyapıya verilen değer bakımında Kasımpaşa'nın Süper Lig'deki ender kulüpler arasında yer aldığını vurgulayan Hasan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hasan Bilal:

Tesisleşme ve altyapıya verilen değer bakımında Kasımpaşa'nın Süper Lig'deki ender kulüpler arasında yer aldığını vurgulayan Hasan, AA muhabirine açıklamada bulundu.


Lacivert-beyazlı kulüp ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Kasımpaşa'dan şu anda yeni sözleşmeyle alakalı bir şey gelmedi. Açıkcası böyle bir beklentim var. Zaten Kasımpaşa yetiştiğim kulüp. Gönül ister ki Avrupa'ya gitme hedefime ulaşana kadar Kasımpaşa'da yükselip, kulübümü en iyi şekilde temsil edeyim. Tabii ki sözleşme uzatmayı çok isterim ama henüz bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.


Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediğini aktaran genç sol kanat, şöyle devam etti:


"Süper Lig'de kendimi ispatlayıp, ileride ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Bugün bunu yapan genç arkadaşlarım var. Çağlar, Yusuf, Cengiz gibi. Bence bir insanın ülkesini temsil etmesi gerçekten çok büyük onur. Çünkü o ülke senden bir şey bekliyor, yaptığın her olumlu davranış ülkene pozitif dönüyor. Hedefim Süper Lig'de kendimi kanıtlamak. Adımdan söz ettirmek sonra da inşallah ülkemi Avrupa'da temsil etmek."


"Rıza hocama ve Kemal hocama teşekkür ediyorum"


Hasan Bilal, kendisine güvenip Kasımpaşa'da A Takım'a yükselten teknik direktör Rıza Çalımbay ile kendisine sürekli şans veren Kemal Özdeş'e teşekkür etti.


Hem sol açık hem de sol bekte oynayabilen Hasan, "Kasımpaşa'da altyapı oyuncusu, A takım antrenmanını 2 metre öteden izleyebiliyor. Bana ilk profesyonel imzamı attıran Rıza hocama ve birçok maç oynamamı sağlayan Kemal hocama teşekkür ediyorum. Sonuçta günümüzde her hoca genç futbolculara kolay kolay şans vermiyor." diye konuştu.


Çok genç yaşta Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma şansı bulduğu için kendini şanslı gördüğünü anlatan Hasan, Sakaryaspor dönemine ilişkin şunları aktardı:


"Sakaryaspor'a geldiğimde camianın büyüklüğünü ve takımın şampiyonluğa olan inancını hemen anladım. Gerçekten çok büyük bir camia. Bu kulübe geldiğim için mutluyum. Sakaryaspor taraftarı gerçekten harika. Çok meşhur bir taraftar grubu var. Daha önceden de biliyordum ama oynayınca insan daha farklı hissediyormuş. Bizi aşırı destekliyorlar, iç sahada çok itici bir güç oluyorlar. Dört büyükleri saymazsak gördüğüm en iyi taraftar grubu."


"Altyapılarda çok özel oyuncularımız var"


Hasan Bilal, altyapılarda çok özel futbolcuların bulunduğunu ve bu isimlere daha fazla şans verilmesi gerektiğini dile getirdi.


Sakaryaspor'a geldikten sonra çok hızlı bir şekilde takıma uyum sağladığını vurgulayan Hasan, altyapılardaki oyunculara ilişkin "Türkiye'de çok fazla yetenekli oyuncu var. Yurt dışından gelenler de dahil ama altyapılarda yetiştirdiğimiz çok özel yetenekli oyuncular var. Bazı sebeplerden dolayı kaybolup gidiyorlar. Aslında üstlerinde durulsa, güvenilse gerçekten çok iyi futbolcular çıkaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Hasan, Türkiye'nin son dönemde Avrupa'ya çok önemli futbolcular ihraç ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:


"Aslında kulüplerimize bu konuda bir teşvik olması gerekiyor. Kulüplerin küme düşmeme, Avrupa'ya gitme gibi hedeflerinden dolayı hep hedefleri olduğundan altyapı oyuncuları ikinci planda kaldı. Bir de doğru yönlendirilmiyorlar. Virüs sebebiyle yabancı oyuncuların gelememesi nedeniyle altyapıya yönelinmesi bile bence çok acı bir durum. Bu oyuncuların çok önceden çıkmaları gerekiyordu."


"Hem sol bekte hem ileride oynamam benim için büyük bir avantaj"


Hasan Bilal, Türkiye'de eksikliği en çok hissedilen pozisyon olan sol bekte kendini çok geliştirdiğini ifade etti.


Virüs sürecine ilişkin sağlığın her şeyden önce gelmesi gerektiğine değinen Hasan Bilal, futbol ve ülke ekonomisinin de önemli olduğunu vurguladı.


Sürecin çok olumlu devam ettiğini bildiren Hasan, şöyle konuştu:


"Beni idmanlarda 1 yıl boyunca sol bek oynatan Kemal hocama çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada onun sayesinde geliştim. Hem sol bekte hem ileride oynamam benim için büyük bir avantaj. Defansif ve ofansif oynama özelliği her futbolcuda tutmayabilir. Ülkemizde sol bek şu anda sıkıntı çektiğimiz bir pozisyon. Bu da elbette benim gibi oyuncular için bir avantaj."


Kasımpaşa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:59 

Son Dakika Spor Hasan Bilal: 'Kasımpaşa'ya dönüp oradan Avrupa'ya gitmek istiyorum' - Son Dakika Spor
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