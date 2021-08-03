Hasan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin Gaziantep'teki eğitimi sona erdi - Son Dakika

Siyer Vakfının, bu yıl Fidan Sanat Vakfı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Anadolu'da 7 farklı şehirde vermeyi amaçladıkları sinema eğitimleri devam ediyor.

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2015'te başlattığı eğitimlerden, bugüne kadar İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden binlerce genç yararlandı.

Eğitimler kapsamında Gaziantep'te 27 Temmuz'da başlayan ve dün sona eren programda, 25 katılımcı, seminer, workshoplar, gösterimler ve uygulama setinde 2 gün boyunca çekimler yaparak, aldıkları sertifikalar ile programı tamamladı.

Gaziantep Kırkayak Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Sinema Akademisi'nde katılımcılar, 7 günde senaryo yazarlığı, yönetmenlik, görüntü yönetmenliği ve genel sinematografi, sinema tarihi, kurgu-montaj teknikleri, sinemada anlam arayışı, film okumaları, workshoplar, uygulama atölyesi ve film yapım-çekimleri dersleri olmak üzere toplam 64 saat eğitim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen akademi direktörü Cemil Nazlı, geçen yıl 5 farklı şehirde gerçekleştirilen proje ve etkinliklerin Türkiye'de bir ilk olduğunu ve oldukça dikkat çektiğini, bu yıl ise HBS Sinema Akademisi'ni 7 farklı şehre taşıyacaklarını ifade etti.

Nazlı, Anadolu'da sinemaya eğilimi olan çok yetenekli gençlerin olduğunu, ancak sinema ile ilgili etkinlik ve projelerin yok denecek kadar da az olduğunu belirtti.

HBS Sinema Akademisi ile sinemada gençlere nereden, nasıl başlanıp, hangi usul ve metot ile bu yolda yürünebileceğini göstermek istediklerini söyleyen Nazlı, şunları kaydetti:

"1 haftalık süre içerisinde özellikle son iki gün yapılan uygulama etkinlikleri ile öğrencilerin o ana kadar kendilerine çok uzak ve gerçekleşmesini imkansız gördükleri bir film çekmenin mümkün olabileceğini göstermeye, bu alanda onları cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Gençlerin bu süre içerisinde kendilerini inanılmaz derecede geliştirdiklerine şahit olduk. Ayrıca bu kısa ve yoğunlaştırılmış sanat hamlesi çerçevesinde, akademinin Anadolu Sanat Direktörü Abdülhamit Güler'in rehberliğinde 7 şehirde, öğrencilerin gayretleriyle bir yol belgeseli çekilmesi de planlanıyor. Belgesel film, içeriği ve konusu ile şimdiden çok ilgi uyandırıyor."

Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde, 7 farklı şehir, 7 bin km'den biraz daha fazla yol kat ederek, toplamda 170 öğrenci ile çekilmesi amaçlanan belgesel film, Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin yedinci yılında bu defa sinema eğitimleri için İstanbul dışına, Anadolu'ya çıktığı 2. yılın sinema yolculuğunu ve serüvenini konu ediniyor.

Akademi kapsamında eğitimler sırasıyla Antalya, İzmir, Sakarya, Rize ve Erzurum illerinde devam edecek.

Şehirlerdeki etkinliklere katılmak isteyenler "www.hbssinemaakademi.com" adresinden başvuru yapabilir.