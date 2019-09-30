Son Dakika Haberleri: Hasan Bulut'tan Gümüş Madalya
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Hasan Bulut'tan Gümüş Madalya

34 dakika önce

İtalya'da yapılan Artistik Jimnastik Gençler Akdeniz Oyunları hafta sonu yapılan müsabakalarla sona erdi.

Hasan Bulut'tan Gümüş Madalya, System.String[]

İtalya'da yapılan Artistik Jimnastik Gençler Akdeniz Oyunları hafta sonu yapılan müsabakalarla sona erdi.


Türkiye'yi temsil eden Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Etkinlikleri Kulübü ve Milli takım sporcusu Hasan Bulut başarısıyla göz doldurdu.


Sporcu Hasan Bulut ferdi olarak yarıştığı müsabakalarda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, takım halinde ise şampiyon oldular.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcuyu ve antrenörü Mehmet Bilgin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Hasan Bulut, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:27 Kaynak: İHA
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