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Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı - Son Dakika

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

23.08.2021 14:05
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı, System.String[]

Acun Ilıcalı'nın Ulus Yeşil Evler'deki tripleks villasını satışa çıkardığını geçtiğimiz aralık ayında yazmıştım. Şimdi evin satıldığını öğrendim.

Acun Ilıcalı'nın Ulus Yeşil Evler'deki tripleks villasını satışa çıkardığını geçtiğimiz aralık ayında yazmıştım. Şimdi evin satıldığını öğrendim. Evin yeni sahibi ise "Konuşanlar" programıyla yıldız olan komedyen Hasan Can Kaya! Hasan Can Kaya, YouTube'daki kanalında yaptığı programla fenomen olmuş ve büyük izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Acun Ilıcalı'nın dijital platform Exxen'i kurmasıyla da buraya geçerek, yılın en büyük transferlerinden birine imza atmıştı.

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

ÖNCE ANNESİNİ DÜŞÜNDÜ

Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya'ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.

KOÇ'UN MİSAFİRLERİ

Yaz başından beri Bodrum'da tatil yapan Rahmi Koç, sonunda göründü! Bodrum'da demirli lüks teknesi Nazenin V'de denizin tadını çıkaran Koç, geçtiğimiz günlerde dostlarını ağırladı. Tahire Demircan ile birlikte, Ömer- Ayşegül Dinçkök ve Zeynep- Metin Fadıllıoğlu çiftlerini ağırlayan Rahmi Koç'un keyfi bir hayli yerindeydi.

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Ömer Dinçkök - Tahire Demircan - Metin Fadıllıoğlu - Ayşegül Dinçkök - Zeynep Fadıllıoğlu - Rahmi Koç

Songül Öden'den örnek davranış

Başarılı oyuncu Songül Öden'in farklı yaş ve sosyal statüden yedi kadını canlandırdığı tek kişilik oyunu "Lal Hayal", 27 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda gerçekleşecek. Oyuncu, bu gösterisinin tüm gelirini Ahbap Derneği ve Haytap'a bağışlıyor. Yapımcılığını Med Yapım ve Songül Öden'in üstlendiği, Sevilay Saral tarafından kaleme alınan oyun, kadına şiddetin acılı ve hüzünlü hikayesini anlatıyor. Ben de o gece hem Songül Öden'in dillere destan performansını izlemek hem de destek olmak için Özgürlük Parkı'nda olacağım.

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Avrupa'ya açılıyor

2015 yılından bu yana yaptığı organizasyonlarla büyük başarılar elde eden Gergedan Yapım'ın kurucusu Cengiz Şahin, pandemi sonrası yaptığı organizasyonlarla ve konser programlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde karşılaştığım Şahin, ortağı olan başarılı oyuncu Hakan Yılmaz ile bu yılın sonuna kadar 40 konser ve tiyatro oyunu gösterimi düzenleyeceklerini anlattı. Toplamda 700 bin izleyiciye ulaşan "Yetersiz Bakiye", "Ölün Bizi Ayrına Dek" ve "Romantizma" oyunlarından sonra yeni tiyatro prodüksiyonu "Yetersiz Bakiye 2"yi izleyiciyle buluşturmak ve yeni bir rekora imza atmak istediklerini söyleyen Cengiz Şahin, pandemi koşullarının sektöre en az üç yıl kapanmaz yaralar aldığını belirtti. Yüzde 50 kapasite sınırının kaldırılmasının, en azından açık hava gösterileri için gerekli olduğunu belirten başarılı yapımcı, PCR ve aşı kartlarıyla daha güvenli organizasyon şartları beklediklerini söyledi. Ayrıca Zeynep Bastık ve Hasan Can Kaya'nın da Avrupa takvimi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Şahin'in ülkemizi Avrupa'da da başarıyla temsil edeceğinden hiç şüphem yok.

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Münir Karaloğlu, Acun Ilıcalı, Rahmi Koç, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı - Son Dakika Magazin


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