Hasan Can Kaya: Çirkinlik insanı geliştirir - Son Dakika

Hasan Can Kaya: Çirkinlik insanı geliştirir

15.02.2021 07:32
Hasan Can Kaya: Çirkinlik insanı geliştirir, System.String[]

? Sahne almak mı senaryo yazmak mı?Dönem dönem değişiyor.

? Sahne almak mı senaryo yazmak mı?

Dönem dönem değişiyor... Ne yazdığıma veya ne sahnelediğime bağlı. Ama genel olarak sahne almak.

? Canlı seyirci mi canlı yayın mı?

Kesinlikle canlı seyirci! Direkt performans testi...

? Evdeki haliniz: YouTube-Instagram-telefon mu, pijama-terlik-televizyon mu?

Pijama-terlik-bilgisayar. Çünkü evde durduğum bütün vaktim senaryo yazarak geçiyor neredeyse.

? İstanbul'un... Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?

Avrupa yakasında oturuyorum ama cevabım Anadolu yakası. Enteresan bir şekilde insanları daha ılımlı ve sakin.

? Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?

Kaç gün kaldığına bağlı (Gülüyor)... Bir günse uykusuz kalırım. Uzun misafirlikse bunu paylaşıp, bir çözüm düşünürüm.

? Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

Kimin hatrı olduğuna bağlı.

? Kedi mi köpek mi?

Bir kedi, bir de köpeğim var. İkisini de çok seviyorum ama cevabım kedi.

? Patronun evine mangala gittiniz, köfteler berbat... Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

Köpeğe de yazık değil mi ya? Tabakta bırakırım.

? Vedat Milor mu Mehmet Yaşin mi?

Gurme değilim ama Vedat Milor daha enteresan bir kafa gibi geliyor.

? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

Direkt söylerim hatırlamadığımı. Ama kırmamaya da çalışırım. Genelde diyalog insanıyım.

? Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir adam/kadın var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

İttiririm muhtemelen.

? Hangisine tahammül daha zordur? Obura mı gevezeye mi?

Oburların bir zararı yok. Hatta çoğu keyfine düşkün, tatlı adamlar oluyor. Gevezenin muhabbeti iyiyse zaten geveze demezsin. Geveze diyorsan muhabbeti iyi değildir. Yani cevap ikincisi.

Ne satranç ne tavla

cevabım dama!

? Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?

Sabah planlamak.

? İlkinde 273 bin, ikincisinde 1 milyon 100 bin takipçiniz var. Twitter mı Instagram mı?

İkisinin de hastası olmamakla birlikte, illa ki birini seçmem gerekiyorsa Instagram.

? Hangisi daha çok çekti: Külkedisi mi Pamuk Prenses mi?

İkisi de çok çekmedi bence. Ama Pamuk Prenses'in hiçbir cüceyi partner olarak düşünmemesi gibi nedenlerden Külkedisi bir tık daha sempatik geliyor bana.

? Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

Geçmişe giderim.

? Tavla mı satranç mı?

Ne satranç ne de tavla. Halkın her kesiminden insanın birbiriyle kapışabileceği bir oyun olduğu için cevabım dama!

? Deniz mi havuz mu?

Deniz, net!

? Tekne mi karavan mı?

İkisini de çok sevmemekle birlikte tekne.

? En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi arkadaşınızınki mi?

Hiç benim uzmanlık alanım değil. O yüzden arkadaşımınkidir...

? Rakı-balık-Ayvalık mı kebap-şalgam- Adana mı?

Yemek ikisinde de çok güzel yenir. Coğrafi konumdan ötürü Ayvalık.

ÖZEL MESELELER...

Her aşkın kötü bitmesi toksik bir durum

? Kimselere aşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Kimselere aşık olmamak daha iyi galiba. Diğeri, iki tarafı da yavaş yavaş yok eden, toksik bir durum.

? Hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

Sadece fiziksel güzellik kastediliyorsa ilki daha avantajlı. Hatta zengin doğuyorsa en azından fiziksel olarak güzel olmamak iyi bir şey. Çirkinlik insanı geliştirir. Yok eğer zeka güzelliğiyse mesele, o zaman tartışmasız ikincisi...

? Hangisi daha çok iç gıcıklar? Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

Göz kırpmak içimi daha çok gıcıklar.

? Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

Kayıtsızlık tabii.

? Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar/yaz mı, sonbahar/kış mı?

Benim için ilkbahar ve kış.

? Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

Tek başına ağlamak.

POPÜLER ŞEYLER...

Kimse benimle düet yapmak istemez

? Hangisiyle düet yapmak isterdiniz? Ajda mı Sezen mi?

Kimse benimle düet yapmak istemez (Gülüyor). Sesim o kadar kötü. Ama Sezen Aksu'yu daha çok severim.

? Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

Cem Yılmaz.

? Zeki AlasyaMetin Akpınar mı?

Zeki Alasya'nın kamera arkasında da bir yetkinliği ve emeği var. O yüzden Zeki Alasya.

? Tarık AkanKadir İnanır mı?

İkisi de çok önemli, büyük oyuncular. Fiziksel olarak avantajlı olmalarının katkısıyla oyuncu olmalarına rağmen, sırtlarını buna dayamamışlar. Sinemaya kafa yormuş ve kendilerini geliştirmişler. Ama tek bir cevap vermem gerekirse, Tarık Akan.

? Filiz AkınTürkan Şoray mı?

Tek kelime ile Türkan Şoray. Çok güzel, çok büyük oyuncu.

? Demet EvgarDemet Akbağ mı?

Bu soruya objektif bakamayacağım. Evgar ile "1 Erkek 1 Kadın"da senaryo yazarken çalıştım. Senaristin elini çok rahatlatan, çok yetenekli bir oyuncu gerçekten.

O yüzden Demet Evgar.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI....

? Gün doğumu mu gün batımı mı?

Gün doğumu.

? Tarih mi coğrafya mı?

Tarih.

? Mantı mı iskender mi?

İskender.

? Bodrum mu Çeşme mi?

Bodrum.

? Özlem Tekin mi Şebnem Ferah mı?

Şebnem.

? Ketçap mı mayonez mi?

Ketçap.

? Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?

Orman.

? Gırgıriye serisi mi Hababam mı?

Hababam.

Hasan Can Kaya: Çirkinlik insanı geliştirir

Zeki Alasya, Instagram, İstanbul, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya: Çirkinlik insanı geliştirir - Son Dakika Magazin


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