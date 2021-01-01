Hasan Can Kaya, Exxen için çizgi film yapıyor! Projede bomba Kibariye detayı - Son Dakika

Hasan Can Kaya, Exxen için çizgi film yapıyor! Projede bomba Kibariye detayı

01.01.2021 21:54

Exxen'in sürpriz projelerinden biri daha ortaya çıktı. 'Konuşanlar' isimli programıyla ünlenen Hasan Can Kaya Exxen'e yetişkinler için 'Ekmek Kapısı' adlı bir çizgi film yapacak. Simpsons tarzında olacak projenin müziklerinde de Kibariye'nin imzası olacak.

Youtube'ta Konuşanlar isimli programla dikkat çeken ve Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yeni yatırımı için bir projeye daha imza atıyor.

TV8'de yapılan O Ses Yılbaşı çekimleri sırasında konuşulan yetişkin çizgi film projesi Simpsons tarzında olacak. Adı "Ekmek Kapısı" olan çizgi filmin müziklerine ise Kibariye imza atacak.

HASAN CAN KAYA 'KONUŞANLAR' İLE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' adlı stand-up programı ile tanındı ve geniş hayran kitlesine ulaştı, Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşınana programın YouTube'a yüklenen bölümler yayından kaldırılınca sevenleri ünlü komedyene tepki gösterdi. Ayrıca YouTube'a yüklenen bölümlerin kaldırılmasının ardından programın takipçi sayısında düşüş meydana geldi.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989, Güngören, İstanbul doğumlu Türk komedyen ve stand-up komedyenidir. 16 Aralık 1989'da İstanbul'un Güngören ilçesinde doğdu. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

Hasan Can Kaya, Exxen için çizgi film yapıyor! Projede bomba Kibariye detayı

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Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya, Exxen için çizgi film yapıyor! Projede bomba Kibariye detayı - Son Dakika Magazin


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