Hasan Can Kaya rekor kırdı! Konuşanlar programı 40 milyon izlenmeye ulaştı

"Bu ülkeden başka bir yerde yaşayamam" dedirten video! Şarkıyı duyan minibüse koşuyor

Sizin de başınıza gelebilir! Türk gazeteci, ikinci doz aşıdan sonra Afgan oldu

Salgında çığır açacak araştırma! "Neden herkes hastalanmıyor?" sorusunun cevabı netleşti

Yaptığı programın görüntülerini YouTube'da yayınlayarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, ocak ayında Youtube'dan Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'e transfer oldu. Başarılarıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya, Türkiye'deki tüm dijital platformlar arasında en çok izlenme sayısına ulaştı.

REKOR KIRDI

Ünlü komedyen Konuşanlar talk show programı ile ocak ayından bu yana 40 milyonunun üzerinde izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı. Kaya, kendi yarattığı Konuşanlar formatı ile kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.