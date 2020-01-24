Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde eşleştikleri Galatasaray kurası ile ilgili olarak, "Büyük bir takım ile oynayacağız. Sahada her şey olabilir. Ben iki takıma da hayırlı olsun diliyorum. Bu turu geçmek istiyoruz" dedi. Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da kupayı yine müzelerine götürmek istediklerini söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi sonucunda Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray eşleşti. Kura sonrasında Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar basın mensuplarına kurayı değerlendirdi.



Hasan Çavuşoğlu, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri ve en çok şampiyon olmuş Galatasaray ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Galatasaray ile 4 maç yapmak önemli bir şey, 2 tane lig, 2 tane kupa maçı oynayacağız. Bir tanesini oynadık, 3 tanesini daha oynayacağız. İnşallah güzel müsabakalar olur. Amacımız da hedefimiz de turu geçmek olacak Büyük bir takım ile oynayacağız. Sahada her şey olabilir. Ben iki takıma da hayırlı olsun diliyorum. İnşallah centilmence müsabakalar olur. İlk maçı Alanya'da oynayacağız. Bu turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.



Şükrü Hanedar: "Hedefimiz kupayı yine müzemize götürmek"



Şükrü Hanedar ise kura ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz de güzel eşleşme olmasını, fair-play içerisinde keyif verecek bir eşleşme olmasını diliyorum. Kupanın son kazananı Galatasaray, en çok kazananı Galatasaray. Hedefimiz kupayı yine müzemize götürmek olacaktır. Alanya ile 3 maçımız var. İyi ağırlanıp, iyi ağırlayacağız. Hak eden turu geçer. İnşallah Galatasaray olur. Finali de alır, kupayı müzemize götürürüz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL