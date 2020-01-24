Hasan Çavuşoğlu: "Bu turu geçmek istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hasan Çavuşoğlu: 'Bu turu geçmek istiyoruz' - Son Dakika Spor

Hasan Çavuşoğlu: "Bu turu geçmek istiyoruz"

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde eşleştikleri Galatasaray kurası ile ilgili olarak, "Büyük bir takım ile oynayacağız. Sahada her şey olabilir.

Hasan Çavuşoğlu:

Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde eşleştikleri Galatasaray kurası ile ilgili olarak, "Büyük bir takım ile oynayacağız. Sahada her şey olabilir. Ben iki takıma da hayırlı olsun diliyorum. Bu turu geçmek istiyoruz" dedi. Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da kupayı yine müzelerine götürmek istediklerini söyledi.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi sonucunda Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray eşleşti. Kura sonrasında Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar basın mensuplarına kurayı değerlendirdi.


Hasan Çavuşoğlu, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri ve en çok şampiyon olmuş Galatasaray ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Galatasaray ile 4 maç yapmak önemli bir şey, 2 tane lig, 2 tane kupa maçı oynayacağız. Bir tanesini oynadık, 3 tanesini daha oynayacağız. İnşallah güzel müsabakalar olur. Amacımız da hedefimiz de turu geçmek olacak Büyük bir takım ile oynayacağız. Sahada her şey olabilir. Ben iki takıma da hayırlı olsun diliyorum. İnşallah centilmence müsabakalar olur. İlk maçı Alanya'da oynayacağız. Bu turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.


Şükrü Hanedar: "Hedefimiz kupayı yine müzemize götürmek"


Şükrü Hanedar ise kura ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz de güzel eşleşme olmasını, fair-play içerisinde keyif verecek bir eşleşme olmasını diliyorum. Kupanın son kazananı Galatasaray, en çok kazananı Galatasaray. Hedefimiz kupayı yine müzemize götürmek olacaktır. Alanya ile 3 maçımız var. İyi ağırlanıp, iyi ağırlayacağız. Hak eden turu geçer. İnşallah Galatasaray olur. Finali de alır, kupayı müzemize götürürüz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Arda gündemimizde yok Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim'e olay sözler: Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası taraftarlar yönetimi istifaya davet etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:10:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasan Çavuşoğlu: "Bu turu geçmek istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]