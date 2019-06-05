Son Dakika Haberleri: Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile görüşmelerimiz sürüyor
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Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile görüşmelerimiz sürüyor

20 dakika önce

özel açıklamalarda bulunan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Erol Bulut ile görüşmelerimiz sürüyor.

Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile görüşmelerimiz sürüyor, System.String[]
özel açıklamalarda bulunan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Erol Bulut ile görüşmelerimiz sürüyor. Ortak bir noktada buluşmaya çalışıyoruz. Ancak şu an için kesinleşmiş bir durum yok. 24 saat içerisinde olumlu bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.


 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:50 Kaynak: DHA
Hasan Çavuşoğlu, Spor
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