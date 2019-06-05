Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile görüşmelerimiz sürüyor
20 dakika önce
özel açıklamalarda bulunan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Erol Bulut ile görüşmelerimiz sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:50 Kaynak: DHA
özel açıklamalarda bulunan başkan Hasan Çavuşoğlu
, "Erol Bulut ile görüşmelerimiz sürüyor. Ortak bir noktada buluşmaya çalışıyoruz. Ancak şu an için kesinleşmiş bir durum yok. 24 saat içerisinde olumlu bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
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