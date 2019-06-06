Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile prensipte anlaştık
57 dakika önce
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:13 Kaynak: DHA
Başkanı Hasan Çavuşoğlu
, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın
'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Erol Bulut'la anlaşma sağlandı. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor
'da görev alan Erol Bulut'la prensipte anlaştıklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ortak bir noktada anlaştık. Önümüzde hafta içinde sözleşme imzalayacağız" dedi.
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