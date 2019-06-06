Son Dakika Haberleri: Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile prensipte anlaştık
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Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile prensipte anlaştık

57 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile prensipte anlaştık, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Erol Bulut'la anlaşma sağlandı. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'da görev alan Erol Bulut'la prensipte anlaştıklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ortak bir noktada anlaştık. Önümüzde hafta içinde sözleşme imzalayacağız" dedi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:13 Kaynak: DHA
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Spor
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