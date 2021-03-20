SPOR Hasan Çavuşoğlu Hakem hataları bazen sığınma yeri oluyor - Son Dakika

SPOR Hasan Çavuşoğlu Hakem hataları bazen sığınma yeri oluyor

20.03.2021 10:57

SPOR Hasan Çavuşoğlu Hakem hataları bazen sığınma yeri oluyorBurcu MUTLU / ALANYA (Antalya),(DHA)- Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'ndan, VAR sistemine, Karagümrük'e giden antrenör Francesco Farioli'ye kadar birçok konuda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SPOR Hasan Çavuşoğlu Hakem hataları bazen sığınma yeri oluyor

Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya),(DHA)- Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'ndan, VAR sistemine, Karagümrük'e giden antrenör Francesco Farioli'ye kadar birçok konuda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, hakem hatalarıyla ilgili, Hepimiz hata yapabiliyoruz. Hakemler de hata yapıyor ama bazen hakem hataları sığınma yeri oluyor dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok konuda konuşan Başkan Çavuşoğlu, VAR sisteminden, hakem hatalarına, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde elenmelerinden, Fatih Karagümrük'e teknik direktör olarak giden yardımcı antrenör Francesco Farioli'ye kadar birçok soruya yanıt verdi.

'BU DÖNEMDE FUTBOL OYNAMAK DA ÖNEMLİ'

Çavuşoğlu öncelikle ligi ve Türkiye Kupası'nı değerlendirirken, Futbol tam hızıyla devam ediyor. Haftada iki maç oynanması, bir taraftan da kupa maçları var, yoğunluk devam ediyor. Biz de çalışmalar her zamanki gibi devam ediyor. Kupa maçında biz tabii ki finale kadar devam etmek isterdik ama bu sene kısmet olmadı. Geçen sene final oynamıştık bu sene o şansı yitirdik, Antalyaspor oynayacak. İnşallah onlar da muvaffak olurlar. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Haftada iki maç olması ve futbolcuların sürekli oynamasından dolayı önemli sakatlıklarımız da vardı. 3 tane önemli oyuncu sakattı. Oynatamadık onları da. Ama sakatlar bir taraftan iyileşirken, bir taraftan da Konyaspor maçı var pazar günü, onun hazırlıkları sürüyor. İnşallah bu sezon ligi kazasız belasız tamamlamaya çalışıyoruz. Seyirci alımı bu sene olasılıklı gözükmüyor. Bu dönemde futbol müsabakalarını oynamak da önemli. Tüm kulüplerin olduğu gibi bizlerin de maddi kayıpları çok oldu. Bu zorlu süreçte kulüp yönetmek, alt ligler de dahil olmak üzere kulüp başkanlarımızın işi gerçekten çok zor. Kulüp yönetmek dünyanın en zor işi. Allah hepimizin yardımcısı olsun dedi.

'LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Alanyaspor'un hedefleri hakkında da konuşan Başkan Çavuşoğlu, şampiyonluk şansları azalsa da ligi en iyi yerde en iyi sonuçla bitirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Çavuşoğlu, Bu sene şampiyonluk yarışında takım çok. Geçen sene böyle değildi. Ama biz lige yeni başlamış gibi hedeflerimiz doğrultusunda sonuna kadar götürmeye çalışıyoruz. Şampiyonluk yarışından uzaklaştık diye bu yavaşlayacağız anlamına gelmesin. Biz her zaman lige yeni başlamış gibi bir çalışma içerisindeyiz. Bundan sonraki kalan maçlarımıza da aynı şekilde devam edeceğiz. Geçen sene 5'inci sırada bitirmiştik bu sene de en iyi yerde bitirmek için yine bütün mücadelemizi ona göre sarf edeceğiz diye konuştu.

'HİÇBİR HAKEMİN BİR KULÜBE KASITLI OLARAK HATA YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Son dönemde sıkça konuşulan hakem hataları ve VAR kararlarıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi En çok konuşulan konu hakem hataları ve VAR sistemi. VAR çok önemli ve olması gereken bir sistem. Eksikleri mutlaka vardır. VAR'ın başındaki insanlar kendi kafalarına göre uygulayıp çalıştırmıyorlar. Kural neyse ona göre yürütmeye çalışıyorlar. VAR kurallarında ne yazıyor çok iyi irdelemek lazım. Hakem hataları da mutlaka var. Her maçta var. Bizim en son oynadığımız Antalyaspor kupa maçında da vardı. Her zaman var her zaman da olacaktır. Bizler kulüp başkanları olarak transferlerde hata yapıyoruz, teknik heyetler oyuncuları sahaya sürerken, değişikliklerde hata yapıyor, futbolcular oynarken hata yapıyor, gol oluyor, penaltı oluyor, kırmızı kart görüyor. Zaten futbol baştan sona bir hata oyunu. Ama tabii hakemlerin yapmış olduğu hatalar gördüğümüz kadarıyla bazen sığınma yeri oluyor. Hakem hataları çok konuşuluyor. Puan kaybedilince daha çok ön plana çıkıyor. Bunlar olacak ama bunun sonu var mıdır, yok. Futbol oynandığı sürece hakem hataları olacaktır. Ben hiçbir hakemin bir kulübe kasıtlı olarak direkt kulübü kast ederek hata yaptığını düşünmüyorum.

'BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'

Son yıllarda takımdan birçok oyuncuyu büyük kulüplere transfer eden ve gelen teknik direktörlerin parlamasını sağlayan Alanyaspor kulübünde son olarak teknik direktör Çağdaş Atan'ın ekibinde bulunan ve sene başında Sassuolo'dan gelen İtalyan yardımcı antrenör Francesco Farioli'nin Fatih Karagümrük ile teknik direktör olarak anlaşmak üzere olduğu transferi de değerlendiren Çavuşoğlu şöyle konuştu Francesco, İtalya'dan geldi. Sezon başında biz onu Sassuolo kulübünden getirdik. Bilgili, gelecek vadeden, çok çalışkan, idman bilgisi de çok yüksek tempoda olan bir kardeşimiz, benim de evladım gibidir. Hocamızın önünü açmak için, bir Süper Lig kulübünde teknik direktörlük yapacak. Bunun önünde durulması söz konusu olamaz. Biz zaten hocaları getirirken ileride şans bulur diye, bulunca değerlendirir diye getirdik. Bu tabii ki önemli bizim hem futbol yetiştirmemiz lazım, hem teknik direktör de yetiştirmemiz lazım. Biz de bundan onur, gurur duyarız. İtalya'dan bir teknik direktör yardımcısı getiriyorsun, 7-8 ay sonra Karagümrük gibi bir Süper Lig kulübünden teknik direktörlük teklifi alıyorsun. Bunlar önemli şeyler, bizim için de gurur verici. İnşallah ona da başarılar dileriz, yolu açık olsun. Francesco zaten her zaman evladımız gibi içimizden birisi.

SPOR Hasan Çavuşoğlu Hakem hataları bazen sığınma yeri oluyor
SPOR Hasan Çavuşoğlu Hakem hataları bazen sığınma yeri oluyor
SPOR Hasan Çavuşoğlu Hakem hataları bazen sığınma yeri oluyor
SPOR Hasan Çavuşoğlu Hakem hataları bazen sığınma yeri oluyor
SPOR Hasan Çavuşoğlu Hakem hataları bazen sığınma yeri oluyor

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Hasan Çavuşoğlu Hakem hataları bazen sığınma yeri oluyor - Son Dakika Spor


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