Hasan Çavuşoğlu: "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" - Son Dakika

Hasan Çavuşoğlu: "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

24.04.2021 15:20

- Hasan Çavuşoğlu: "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Lig henüz bitmiş değil, kalan 5 maçta ortada 15 puan var. Biz yerimizi korumak istiyoruz.

- Hasan Çavuşoğlu: "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Lig henüz bitmiş değil, kalan 5 maçta ortada 15 puan var. Biz yerimizi korumak istiyoruz. Daha da yukarı gitmeyi herkes ister ama bakacağız, göreceğiz lig bitiminde nerde bitirebileceğiz. Tabi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacak olan Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, İstanbul'a gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sezonun son 5 haftasına girilirken bir hafta hem düşme hattındaki Medipol Başakşehir hem de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe ile oynayacaklarının sorulması üzerine Başkan Çavuşoğlu, "Her maç önemli bizim için. Ligin altı üstü karıştı zaten. Yani üst taraftakiler şampiyonluk yarışı, alt taraftakiler küme düşmeme yarışı. Tabi futbolun özelliği ve güzelliği de burada ama bu sene gerçekten olağan dışı bir lig yaşanıyor. Çünkü hem üst tarafta yarışçılar hem alt tarafta düşmemek için çaba sarf edenler tabi herkesin Allah yardımcısı olsun. Zor maçlar. Hiçbir maç kolay değil. Son zamanlarda daha da zordu. Biz de beşinci sıradayız. Beşinciliği korumak istiyoruz. Onun için de her maça galibiyet için çıkacağız. Bugüne kadar olduğu gibi her maça biz galibiyet için çıktık. Tabi her maçı kazanamıyorsun" şeklinde konuştu.

"Şanssız maçlar kaybettik"

Bu sezon şanssız bir şekilde birçok maçı kaybettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Kaybettiğimiz maçlar oluyor. Şanssız kaybettiğimiz çok maçlar da var. İyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar da var. Tabi bunlar futbolun içerisinde var. Haftada 2 maç yap, 3 maç yap, 10 günde, 8 günde 3 maç yapıyorsun. Haftada 2 maç yapıyorsun. Tabi hiçbir takım için kolay değil. Bizim kadromuz da 22 kişi. Sakatlıklarımız da oluyor. Cezalı da oluyor. İşte bu hafta da Caulker cezalı, Babacar'ın yine bir sakatlığı var küçük. Babacar oynar mı oynamaz mı bilmiyoruz ama neticesinde sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Yani 22 futbolcumuz ve teknik heyetimiz yeterli altyapı olduğu kadar değerlendiriyor. Hepsini de oynatıyor. Takımda hiç oynamayan futbolcumuz yok. Hepsi de oynuyor zaman zaman. İnşallah önümüzdeki Başakşehir maçında da en iyi şekilde bugün gidiyoruz zaten yarın maç. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Her maçta olduğu gibi tabi herkes galibiyet için çıkıyor. Kimse sahaya beraberlik ya da mağlubiyet için çıkmaz. Herkes galibiyet için çıkar ama üç neticeli sonuç oluyor. Biz de inşallah yarın iyi bir netice alabilirsek bizim için çok iyi olur" diye konuştu.

"Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Son olarak Alanyaspor'un bu sezonki hedefleri ve beklentiler hakkında da konuşan Başkan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şimdi tabi bizim sezon başında söylediğimiz bir söz vardı. İlk 10'un içerisinde biz en iyi yerde bitirmek istiyoruz dedik. Yani şu anda beşinciyiz ama tabi daha maç var. 5 tane maç var. Onun için daha 15 puan var ortada takımların alması gereken. Onun için daha bitmiş değil ama biz dediğimiz gibi yerimizi korumak istiyoruz. Daha da yukarı gitmeyi herkes ister ama bakacağız, göreceğiz lig bitiminde nerde bitirebileceğiz. Tabi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

Hasan Çavuşoğlu: Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz
Hasan Çavuşoğlu: Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz
Hasan Çavuşoğlu: Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz
Hasan Çavuşoğlu: Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasan Çavuşoğlu: 'Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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