Hasan Çavuşoğlu: Ligi iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyoruz

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligi iyi bir yerde bitirdiklerini belirterek, "Tabii daha farklı olabilirdi. Kazanın olması son 4 haftayı ister istemez etkiledi. O haftalar en az 2 galibiyet 1 beraberlikle 6-7 puan hedeflemiştik. Bu durumda UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansımız yüksekti. Neticesinde yine de ligi iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında ligi değerlendirdi. Josef Sural'ın kaza sonucu vefat etmesinin kendilerini derinden yaraladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Josef Sural'ı kaybetmemiz başarılı bir sezon geçirmemizi biraz gölgeledi ama yapabileceğiz bir şey yok. Bunun zaten üzüntüsünü hepimiz yaşadık ve halen de yaşıyoruz" dedi.

'LİGİ İYİ YERDE BİTİRDİK'

Yaşadıkları acı olayın yanı sıra bir yandan da lig mücadelesi verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Diğer taraftan tabii ki lig ve müsabakalar devam etti. Bizim de son 4 maçımız kalmıştı. Konya maçında da bir erteleme kararı söz konusu olmuştu ama daha sonra futbolcular bu maçı oynama kararı aldı. Biz de onların oynama kararına uymak zorunda kaldık. Neticesinde iyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Bildiğiniz gibi Süper Lig'deki ilk sezonumuzda 40 puanla 12'nci sırada, geçen yıl yine aynı puan ve sırada bitirdik. Bu sene de 44 puanla 9'uncu sırada ligi tamamladık. Tabii daha farklı olabilirdi. Kazanın olması son 4 haftayı ister istemez etkiledi. O haftalar en az 2 galibiyet 1 beraberlikle 6-7 puan hedeflemiştik. Bu durumda UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansımız yüksekti. Neticesinde yine de ligi iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

'FUTBOLUN İÇERİSİNDE VAR'

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile geldiği günden beri uyumlu şekilde çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Başarılı şekilde, iyi bir sezon geçirdik. Bizim için her şeyden önce tek gayemiz Süper Lig'de mücadele etmek. Ligde mutlaka birileri küme düşüyor. Her takım küme düşebilir, tekrar çıkabilir. Bunlar futbolun içerisinde var. Ligde şu anda tek ilçe takımı olarak biz kaldık. Bizim açımızdan bu ligde kalarak sürekliliği sağlamak çok önemli. Tabii çok zor şartlar altında Süper Lig'de mücadele ediyorsun. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp Alanyaspor'u en iyi yerlerde tutmak için mücadele edeceğiz."

'VAR'I DESTEKLİYORUM'

Futbolda müsabakalarında uygulanan VAR Sistemi'ne de değinen Hasan Çavuşoğlu, bu sisteme en çok destek veren başkanlardan birinin kendisi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "VAR Sistemi'ni destekleyen başkanların en başında gelenlerden birisiyim ve her zaman da destek vereceğim. Çünkü VAR Sistemi'nden herkesin zararı olmuştur ama geçen yıla baktığımız zaman herkese de çok faydası olmuştur. Tabii ki bizim acımızdan da faydası olmuştur. Hakem hataları da yanlış kararlar da olabilir. Bunlar futbolun içinde olan şeyler, hakemler de insan. Hakemlerin üstüne gidildiğinde çok daha iyi şeyler mi yapacaklar? 'Bunları bilinçli yapıyor' gibi hakemlerin üzerine gitmenin ve yerden yere vurmanın bir mantığı yok. Çünkü bu hakemlerle biz bu yola devam edeceğiz" dedi.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bir gazetecinin, "Sergen Yalçın ile yeni sezon için anlaşılma yapıldı mı?" sorusunu da yanıtlayan Çavuşoğlu, görüşmenin devam ettiğini ve henüz sonuçlanan bir şeyin olmadığını söyledi.

