SPOR Hasan Çavuşoğlu: Sahada 8 yabancı oyuncu varken 6'sını kulübede oturtmam

"Yabancı kuralı bu sene çıkan bir şey değil"

"2 orta saha, 1 sol bek ve 1 santrfora ihtiyacımız var"

Uğur DEMİRKIRDI-Kaan ÜLKER/BAKÜ (Azerbaycan), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, "Bu yeni uygulanacak bir şey değil. Geçen sene zaten gündemdeydi. Pandemi olduğu için yabancı kuralı uygulanmadı. Federasyonun aldığı kararı ben onaylıyorum. İsteyen 14, isteyen 12, isteyen 10 yabancı oyuncu ile çıkar. Biz geçen sene 10 oyuncuyla başlayıp, 10 oyuncuyla bitirdik. Ben sahada 8 yabancı oyuncu varken 6 oyuncuyu yedek kulübesinde oturtmam" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"2 ORTA SAHA, 1 SOL BEK VE 1 SANTRFORA İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni sezon için transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Her kulüpte olduğu gibi biz de transfer çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçmiş günler 2 tane transferimiz oldu. Eski futbolcumuz Candeias'ı kadromuza kattık. Gençlerbirliği'nde oynuyordu, ilk olarak Alanyaspor'da oynamıştı. Bildiğimiz, tanıdığımız, mevkisinde de ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Diğer taraftan Caulker'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte Kızılyıldız'ın takım kaptanını aldık. Önümüzdeki günler için de çalışmalarımız devam ediyor. 2 orta sahaya, sol beke ihtiyacımız var, santrfora ihtiyacımız var. Çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah kamp dönemine kadar büyük ölçüde, 1-2 eksik olabilir ama, gerisini tamamlamak istiyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'ye dönünce çalışmalarımızı hızlandıracağız. Henüz söz kesilmiş bir isim yok. Söz kestiklerimizle zaten imzaladık. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Çağdaş hocamızla yolumuza devam ediyoruz. Zaten sözleşmemiz devam ediyordu. Türkiye'ye dönünce de çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEN SAHADA 8 YABANCI OYUNCU VARKEN 6 OYUNCUYU YEDEK KULÜBESİNDE OTURTMAM"

Federasyonun aldığı yabancı oyuncu kararını desteklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Aslında bu konuda bütün kulüpler hazırlıklı. Yani bu yeni çıkan, uygulanacak bir şey değil. Geçen sene zaten gündemdeydi. Pandemi olduğu için yabancı kuralı uygulanmadı. Küme düşme olmadı. Bunların faturalarını kulüpler ağır ödedi, bu kesin. Şu anda federasyonun uygulamak istediği bir yabancı kuralı var. Ben zaten bunu geçen yıl da daha önceki yıllarda da yabancı sayısının düşmesiyle alakalı görüşümü Alanyaspor Başkanı olarak belirttim. Yine yeniliyorum: Federasyonun aldığı kararı ben onaylıyorum. Aslında 14 değil, 12 olsa... 12, 11, 9, 8 diye ben iki senedir söylüyordum. Ama federasyon 14 dedi. Bunu tabii ki isteyen alır, istemeyen almaz. Federasyon 14 kuralı koydu diye bizim bir tepkimiz olmaz. Çünkü isteyen 14 oyuncuyla çıkar, isteyen 12 oyuncu ile isteyen 10 oyuncu ile çıkar. Biz geçen sene 10 oyuncuyla başlayıp, 10 oyuncuyla bitirdik. Onun için ben sahada 8 yabancı oyuncu varken 6 oyuncuyu yedek kulübesinde oturtmam. Başka kulüp başkanları oturtur, alır, eder onlara bir şey diyemem. Onların tasarrufunda. Fiyat yükselmelerinde özellikle Anadolu takımları olarak çok yıpranıyoruz. Oyuncuların fiyatlarının yüksek olması, özellikle yurt dışından gelen yabancı futbolcuların fiyatlarının yüksek olması... Tabii yarışmacı kulüplerin, mutlak şampiyonluğa oynaması buna etki yapıyor. Onlar da büyük camialar, büyük taraftarları olan kulüpler. Tabii ki beklentilere göre hareket edecekler. Onlar da kendilerine göre haklılar. Ama biz kendi işimize bakacağız. Biz Alanyaspor olarak söylediğim gibi geçen sene 10 yabancı ile başlayıp, bitirdik. Bu sene de çok olsa 11'i yine geçmez. 11 tane futbolcuyu düşünüyorum, fazlasını düşünmüyorum. Devre arasına kadar o şekilde gider. Devre arasında giden olabilir, gelen olabilir. Transfer bu. Olan olur, olmayan olur, yerine adam alırsın; bunlar olabilir. Geçen sene devre arasında Bakasetas gitti, yerine bir tane kiralık oyuncu aldık. Hatta o gitmeden önce tasarlamıştık ama gittikten sonra ligin başlama süreci yakındı; 2-3 gün içinde bir futbolcu değerlendiremedik. O şekilde sezonu tamamladık" şeklinde konuştu.