SPOR Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız

12.03.2022 15:19

Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağızEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Rakibimiz Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor olarak biz de sahaya galibiyet için çıkacağız" dedi.

Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Rakibimiz Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor olarak biz de sahaya galibiyet için çıkacağız" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yarın oynanacak Fenerbahçe maçına ilişkin açıklama yaptı. Taraftarı Fenerbahçe maçında destek vermeye davet eden Çavuşoğlu, "Geçen hafta deplasmanda galip geldiğimiz Kayseri maçı zordu, bu hafta rakip Fenerbahçe ve bu maç da zor. İnşallah iyi bir maç olur. Rakibimiz Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor olarak biz de sahaya galibiyet için çıkacağız. Sahadaki netice ne olur bilinmez ama sonuca saygı duyarız. Umarız gelen taraftarlarımız güzel bir maç izler. Taraftarlarımızdan takımlarını desteklemelerini rica ediyoruz" dedi.

ÜCRETSİZ PROTOKOL VE VIP TRİBÜNÜNE GİRME TALEPLERİNE TEPKİ

Kendilerini üzen bazı konular olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Lig ve kupa maçlarımıza gelmeyen bazı kişiler, özellikle tuttukları takım maçlarında, ücretsiz şekilde protokol ve VIP tribününe girmek için kulübümüze talepte bulunuyor. Bunu hem üzücü, hem de komik buluyorum. Madem Aytemiz Alanyaspor taraftarısınız, neden diğer maçlarda bu taleplerinizi kulübümüze iletmiyorsunuz? Sanmayın ki bu isimleri kulüp başkanı görmüyor, hepsini görüyorum. Hepsi iş güç sahibi, durumu ve maaşı iyi insanlar. Tarımda, otelde, sanayide asgari ücretle çalışan taraftarımız bile biletini alıp tribüne geliyor. Üstelik her maçımıza geliyor. Sizin böyle bir derdiniz de yok. Sadece derbi maçlarda, tuttuğunuz takım için ortaya çıkıp taleplerde bulunuyorsunuz. Bunu yakıştıramıyorum. Bu isim listelerini bana açıklattırmayın. O noktaya gelmeyelim. Aytemiz Alanyaspor bizim kırmızı çizgimizdir. Bu sevdadan vazgeçmelisiniz."

TARAFTARA ÇAĞRI

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün sabit gelir kaynaklarının olmadığını kaydeden Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "6 yıldır bu kulübü Süper Lig'de mucizevi bir şekilde taşıyoruz. Hiç kimse bunu göz ardı edemez. Bize destek veren, sponsorlarımızın başımızın üzerinde yeri var. Ancak kulübe katkısı olmadan sadece derbi maçlarda tuttukları takımın maçlarına gelecekler diye kulüpten talepte bulunmalarını doğru bulmuyorum. Bundan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha taraftarlarımızı yarınki güzel maça davet ediyor ve tribünleri doldurmalarını rica ediyorum." (DHA)

SPOR Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
SPOR Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
SPOR Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
SPOR Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız
SPOR Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu belli oldu! Yıldız futbolcuların yokluğu taraftarın canını sıktı Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu belli oldu! Yıldız futbolcuların yokluğu taraftarın canını sıktı Hasan Çavuşoğlu'ndan, tuttukları takım için VIP talebi bulunanlara eleştiri Hasan Çavuşoğlu'ndan, tuttukları takım için VIP talebi bulunanlara eleştiri

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız - Son Dakika


Son Dakika
16:26 FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümüyle final yapıyor
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:39:27. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Hasan Çavuşoğlu: Sahaya galibiyet için çıkacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement