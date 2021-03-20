Hasan Çavuşoğlu: "Şampiyonluktan uzaklaştık diye bu yavaşlayacağız anlamına gelmesin" - Son Dakika

Hasan Çavuşoğlu: "Şampiyonluktan uzaklaştık diye bu yavaşlayacağız anlamına gelmesin"

20.03.2021 10:19
Hasan Çavuşoğlu:

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, lige yeni başlamış gibi hedefleri doğrultusunda sonuna kadar götürmeye çalıştıklarını belirterek, "Şampiyonluk yarışından uzaklaştık diye bu yavaşlayacağız anlamına gelmesin.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, lige yeni başlamış gibi hedefleri doğrultusunda sonuna kadar götürmeye çalıştıklarını belirterek, "Şampiyonluk yarışından uzaklaştık diye bu yavaşlayacağız anlamına gelmesin. Biz her zaman lige yeni başlamış gibi bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı değerlendirdi. Futbolun tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Başkan Çavuşoğlu, haftaya 2 maç olduğu için yoğun olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Bizde çalışmalar her zamanki gibi devam ediyor. Kupa maçında biz tabii ki finale kadar devam etmek isterdik ama bu sene kısmet olmadı. Geçen sene final oynamıştık bu sene o şansı yitirdik, Antalyaspor oynayacak. İnşallah onlar da muvaffak olurlar. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Haftada iki maç olması ve futbolcuların sürekli oynamasından dolayı önemli sakatlıklarımız da vardı. 3 tane önemli oyuncu sakattı. Oynamadık onları da. Ama sakatlar bir taraftan iyileşirken, bir taraftan da Konyaspor maçı var pazar günü, onun hazırlıkları sürüyor. İnşallah bu sezon ligi kazasız belasız tamamlamaya çalışıyoruz. Seyirci alımı bu sene olmayacak gibi gözüküyor. Bu dönemde futbol müsabakalarını oynamak da önemli. Tüm kulüplerin olduğu gibi bizlerin de maddi kayıpları çok oldu. Bu zorlu süreçte kulüp yönetmek, alt ligler de dahil olmak üzere kulüp başkanlarımızın işi gerçekten çok zor. Kulüp yönetmek dünyanın en zor işi. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

"Mücadelemizi ona göre sarf edeceğiz"

Alanyaspor'un hedefleri hakkında da değerlendirmeler de bulunan Çavuşoğlu, "Bu sene şampiyonluk yarışında takım çok. Geçen sene böyle değildi. Ama biz lige yeni başlamış gibi hedeflerimiz doğrultusunda sonuna kadar götürmeye çalışıyoruz. Şampiyonluk yarışından uzaklaştık diye bu yavaşlayacağız anlamına gelmesin. Biz her zaman lige yeni başlamış gibi bir çalışma içerisindeyiz. Bundan sonraki kalan maçlarımıza da aynı şekilde devam edeceğiz. Geçen sene 5'inci sırada bitirmiştik bu sene de en iyi yerde bitirmek için yine bütün mücadelemizi ona göre sarf edeceğiz" diye konuştu.

"En çok konuşulan konu hakem hataları ve VAR sistemi"

Son dönemde sıkça konuşulan hakem hataları ve VAR kararlarıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "En çok konuşulan konu hakem hataları ve VAR sistemi. VAR çok önemli ve olması gereken bir sistem. Eksikleri mutlaka vardır. VAR'ın başındaki insanlar kendi kafalarına göre uygulayıp çalıştırmıyorlar. Kural ne ise ona göre yürütmeye çalışıyorlar. VAR kurallarında ne yazıyor çok iyi irdelemek lazım. Hakem hataları da mutlaka var. Her maçta var. Bizim en son oynadığımız Antalyaspor kupa maçında da vardı. Her zaman var her zaman da olacaktır. Bizler kulüp başkanları olarak transferlerde hata yapıyoruz, teknik heyetler oyuncuları sahaya sürerken, değişikliklerde hata yapıyor, futbolcular oynarken hata yapıyor, gol oluyor, penaltı oluyor, kırmızı kart görüyor. Zaten futbol baştan sona bir hata oyunu. Ama tabii hakemlerin yapmış olduğu hatalar gördüğümüz kadarıyla bazen sığınma yeri oluyor. Hakem hataları çok konuşuluyor. Puan kaybedilince daha çok ön plana çıkıyor. Bunlar olacak ama bunun sonu var mıdır yok. Futbol oynandığı sürece hakem hataları olacaktır. Ben hiçbir hakemin bir kulübe kasıtlı olarak direkt kulübü kast ederek hata yaptığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Francesco her zaman evladımız gibi içimizden birisi"

İtalyan yardımcı antrenör Francesco Farioli'nin Fatih Karagümrük ile teknik direktör olarak gitmesini hakkında da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Francesco İtalya'dan geldi. Sezon başında biz onu Sassoulo kulübünden getirdik. Bilgili, gelecek vadeden, çok çalışkan, idman bilgisi de çok yüksek tempoda olan bir kardeşimiz, benim de evladım gibidir. Hocamızın önünü açmak için, bir Süper Lig kulübünde teknik direktörlük yapacak. Bunun önünde durulması söz konusu olamaz. Biz zaten hocaları getirirken ileride şans bulur diye, bulunca değerlendirir diye getirdik. Bu tabi ki önemli bizim hem futbol yetiştirmemiz lazım, hem teknik direktör de yetiştirmemiz lazım. Biz de bundan onur, gurur duyarız. İtalya'dan bir teknik direktör yardımcısı getiriyorsun, 7-8 ay sonra Karagümrük gibi bir Süper Lig kulübünden teknik direktörlük teklifi alıyorsun. Bunlar önemli şeyler, bizim için de gurur verici. İnşallah ona da başarılar dileriz, yolu açık olsun. Francesco zaten her zaman evladımız gibi içimizden birisi." - ANTALYA

Hasan Çavuşoğlu: Şampiyonluktan uzaklaştık diye bu yavaşlayacağız anlamına gelmesin
Hasan Çavuşoğlu: Şampiyonluktan uzaklaştık diye bu yavaşlayacağız anlamına gelmesin
Hasan Çavuşoğlu: Şampiyonluktan uzaklaştık diye bu yavaşlayacağız anlamına gelmesin

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasan Çavuşoğlu: 'Şampiyonluktan uzaklaştık diye bu yavaşlayacağız anlamına gelmesin' - Son Dakika Spor


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