Hasan Çavuşoğlu: "Yabancı kuralıyla alakalı kriterler kulüpleri memnun etmemiştir" - Son Dakika

Hasan Çavuşoğlu: "Yabancı kuralıyla alakalı kriterler kulüpleri memnun etmemiştir"

- Hasan Çavuşoğlu: "Yabancı kuralıyla alakalı kriterler kulüpleri memnun etmemiştir" Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Gitmek isteyen futbolcuları teşekkür eder göndeririz" "N'Sakala'nın Beşiktaş'a transferi olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olur" Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim...

- Hasan Çavuşoğlu: "Yabancı kuralıyla alakalı kriterler kulüpleri memnun etmemiştir"

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Gitmek isteyen futbolcuları teşekkür eder göndeririz"

"N'Sakala'nın Beşiktaş'a transferi olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olur"

ANTALYA - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararıyla ilgili konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Yabancı kuralıyla alakalı kriterler Türk futbolunu ve özellikle Süper Lig kulüplerini memnun etmemiştir" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp gündemi değerlendirmek için Alanya Ticaret Sanayi Odası meclis toplasına katıldı. Toplantıdan ardından Başkan Çavuşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulunarak TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı kararına değindi.

"Ben her zaman görüşümü belirttim"

Çavuşoğlu, "Yabancı kuralıyla alakalı zaten görüşümüzü her zaman bildirdik. Federasyonun öngördüğü veya açıkladığı yabancı kuralıyla alakalı kriterler Türk futbolunu ve özellikle Süper Lig kulüplerini memnun etmemiştir. Bu değerlendirme bildiğim kadarıyla tekrar bir düzenleme gelecektir diye düşünüyorum. Ben her zaman görüşümü belirttim. Tabii ki 14 yabancı değil de 12 yabancı oyuncu olabilir. 12 yabancı futbolcu alırsan 10'unu oynatırsın, bir sonraki sene 11'e düşürür 9 oynatırsın daha sonraki senede 10 düşürür 8 oynatırsın bu şekilde olmalı. 14 yabancı futbolcunun 8'i sahada olması doğru bir yaklaşım olmaz çünkü 6 oyuncu yedek kulübesinde yada tribünde oturttuğun zaman zaten almış olduğunuz oyuncular direk ilk 11'de oynayacak kalitede alınmalıdır diye düşünüyorum. Öyle olduğu zaman kimse yedek kulübesinde yada tribünde futbolcusunu tutmaz. Biz şahsen böyle düşünüyoruz. Onun için önümüzdeki günlerde tabii kulüp başkanlarının görüşleriyle bunun makul bir seviyede olacağını tahmin ediyorum" dedi.

"Gitmek isteyenleri de teşekkür eder göndeririz, yerine yenileri gelir"

Bir gazetecinin Alanyaspor'da sezon sonu 10 futbolcunun sözleşmesi biteceği yöndeki sorusun yanıt veren Çavuşoğlu, "Alanyaspor'da futbolcuların sözleşmeleri bitebilir. Tabii istediğimiz oyuncularda var. Hepsinin kalmasını istiyoruz. Zaten şuanda Campos, kulübümüzden tamamen ayrıldı. Mevcut oynayan ve sözleşmesi biten oyuncularımızla alakalı tabii ki biz kulübümüzde kalmasını isteriz. Gitmek isteyenleri de teşekkür eder göndeririz, yerine yenileri gelir. Her zaman olduğu gibi futbolun içerisinde giden veya gelenler olur" diye konuştu.

"Sözleşmesi biten bir futbolcunun yolu açık zaten"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "N'Sakala'nın Beşiktaş'a transferi olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olur. N'Skala'nın sözleşmesi bitiyor. Kalmak isterse kalır, gitmek isterse gider. Biz kendisine de teklifimizi yapmıştık, anlaşma noktasına kadar da gelmiştik ve istediği rakamları da kendisine vermiştik ama daha sonra tabii ki geri adım attı. Şuanda maçlar devam ediyor. Neticesinde kupa maçları bitinceye kadar bizim futbolcumuz. Kupa maçı bittikten sonra kendisiyle tekrar oturup konuşuruz. Kalmak istiyorsa kalır, gitmek istiyorsa da yolunu açarız. Sözleşmesi biten bir futbolcunun yolu açık zaten" ifadelerini kullandı.

"Biz sadece işimize bakarız"

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından çıkan olaylara da değinen Çavuşoğlu şunları söyledi: "Biz düne bakmayız, hep yarınlara bakarız. Ufak tefek bir şeyler olmuştu. Allah'a şükür olan şeyler de bizim hatamızın olmadığını ve anlımızın açık olduğunu bütün kamuoyu biliyor. Biz dünlere bakmayız, yarınlara bakarız. Onlarda çıkar sahada oynar, bizde çıkar sahada oynarız. Netice ortada sahada olur herkes ona saygı duyar. Yapacak bir şey yok çünkü futbol iç sahada oynanıyor. Sahanın dışındaki olaylar olmaması gereken şeyler her zaman. Her zaman futbolda dostluğu ve kardeşliği bir ön planda tuttuk. Bundan sonraki bizim bu tavrımız devam edecektir. Biz sadece işimize bakarız ve işimizi yaparız."

Hasan Çavuşoğlu: Yabancı kuralıyla alakalı kriterler kulüpleri memnun etmemiştir

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasan Çavuşoğlu: 'Yabancı kuralıyla alakalı kriterler kulüpleri memnun etmemiştir' - Son Dakika Spor
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