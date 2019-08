Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde scooterli güvenlik görevlileri görevlendirildi

Kamulaştırılan boş alanı değerlendirerek bölge halkına yeşil alan kazandıran büyükşehir, Nurgana'nın vizyonunu değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığından başlayarak, Hobi Bahçesi'ne kadar uzanan 250 dönümde, başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkes kendini buldu.

CUMHUR, GENEL BİLGİLER VERDİ

Nurgana bölgesine hitap eden millet bahçesinin güvenliğine yönelik yapılan yenilikler hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Cumhur, 250 dönüme kurulu, şubatta hizmete alınan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde 18 güvenlik görevlisinin 3 vardiya çalıştığını söyledi.

Kapalı yüzme havuzu, spor salonu, futbol sahası, yürüyüş, koşu, soğuk piknik alanları, 3 çocuk oyun alanı ve çocuk kütüphanesinin yer aldığı parkta yaz spor okullarının da hizmet verdiğini belirten Cumhur, "Bir tarafta 25 Aralık Mahallesi bir tarafta da 29 Ekim Mahallesi'nin olduğu bir bölge burası. Tüm vatandaşlarımız özellikle akşamları gelip çok rahat dinlenebiliyor. Çocuklarını çocuk kütüphanesinde bırakıp her türlü kitabı okumalarını sağlıyorlar. Vatandaşlarımız yüzme havuzundan da yararlanıyor. Bunun karşılığında ücret vermiyorlar. Basketbol, voleybol gibi her türlü etkinlikleri burada yapabiliyorlar. Böylelikle Cumhurbaşkanımızın istemiş olduğu her türlü hizmeti burada verebiliyoruz" dedi.

Geniş bir alana kurulu Millet Bahçesi'nde güvenlik ekibinin daha hızlı hareket etmesi için elektrikli scooter bisiklete ihtiyaç duyduğunu anlatan Cumhur, böylece vatandaşları rahatsız edebilecek her türlü duruma anında müdahale etme imkanına kavuştuklarını aktardı.

SCOOTER'I 2 HAFTADIR KULLANIYORUZ

Cumhur, alandaki güvenlik görevlilerinin scooter kullanmaya kısa zaman önce zamanda başladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "3 vardiya olduğu için 6'şar kişi vardiya halinde çalışıyor. 6 kişi de Millet Bahçesi güvenlik ekibinin hizmetine sunduğumuz 2 scooterı, her an bir olay olabilmesi durumunda intikal edebilmek üzere kullanabiliyor. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyoruz. Olumsuz durumların oldukça azaldığını gördük. Scooter olması güvenlik görevlilerimizin burada daha iyi hizmet verebilmesini sağlıyor ve vatandaşlar da artık scooterın burada olması dolayısıyla daha rahat ediyor. Türkiye'de bu tür elektrikli scooterlar daha çok sahil kentlerimizde var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, scooterla bu hizmeti veriyor."

Belediye olarak yenilenebilir enerjiye çok önem verdiklerini vurgulayan Cumhur, elektrikli scooterların çevre dostu olduğunu kaydetti.

İNCE: BÖLGEYİ 5 DAKİKADA GEZMEMİZİ SAĞLIYOR

Güvenlik görevlisi Ali İnce de parkta yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa müdahale ederek, huzuru sağlamakla görevli olduklarını anımsattı.

Olası suçlara karşı caydırıcılık açısından sürekli devriye halinde vatandaşlara ve çocuklara güvenli bir ortam sağlamaya çalıştıklarını belirten İnce, "Scooter, vatandaşlarımızın bir şikayetinde veya devriye sırasında, bölgemiz büyük olduğu için olay mahalline daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Bize büyük bir kolaylık, büyük yardımcı. Sürekli devriye halindeyiz. Devriye atmamız 15 dakika ise komple bölgeyi 5 dakikada gezmemizi sağlıyor." dedi.

HASAN CELAL GÜZEL MİLLET BAHÇESİ HAKKINDA

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde, çocuk kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu, paten ve kaykay kullanan gençler için skate park, kafeteryalar, mescit, tuvaletler, soyunma ve hakem odası yer aldı. Profesyonel futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kordunun bulunduğu alan, koşu ve bisiklet parkuruyla çevrelendi. Çocuklara trafik eğitimi verilecek alanda, çeşitli oyun grupları konuşlandırıldı. Farklı yaş gruplarına hitap eden geleneksel sokak oyunlarına yönelik alanlar, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'ne renk kattı.