Hasan Çetinkaya: Braithwaite'ın Barcelona'ya transferinin Perşembe günü bitmesini bekliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Hasan Çetinkaya: Braithwaite'ın Barcelona'ya transferinin Perşembe günü bitmesini bekliyoruz - Son Dakika Spor

Hasan Çetinkaya: Braithwaite'ın Barcelona'ya transferinin Perşembe günü bitmesini bekliyoruz

10 dakika önce

Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen 28 yaşındaki Danimarkalı Martin Braithwaite'ın temsilciliğini yapan Hasan Çetinkaya, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hasan Çetinkaya: Braithwaite'ın Barcelona'ya transferinin Perşembe günü bitmesini bekliyoruz, System.String[]

Barcelona'nun Dembele'nin sakatlanması sebebiyle La Liga'daki özel transfer dönemini kullanarak yapmayı planladığı sürpriz Martin Braithwaite transferiyle ilgili menajer Hasan Çetinkaya açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'de bir dönem İdari Menajerlik görevini yapan Hasan Çetinkaya, Braithwaite'ın temsilcisi sıfatıyla Danimarka gazetesi Ekstra Bladet'e e-mail yoluyla kısa bir açıklama yaptı.

"PERŞEMBE GÜNÜ TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Çetinkaya'nın kendilerine çok kısa ama net bir cevap verdiğini belirten gazete, "Perşembe günü transferin gerçekleşmesi için bir beklentimiz var" sözlerini sayfalarına taşıdı.

Braithwaite'ın transferi için geçtiğimiz gün açıklama yapan Leganes başkanı Felipe Moreno "Pazarlık etme niyetimiz yok. Oyuncunun sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi var ve eğer Barcelona onu istiyorsa o ücreti ödemek zorunda" ifadelerini kullanmıştı.

Barcelona kulübü, 28 yaşındaki Martin Braithwaite'ın transferini sezon içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor. La Liga'daki transfer kurallarına göre bir futbolcunun 5 aydan daha uzun sakatlığı kanıtlanırsa kulübü standart transfer dönemleri dışında 1 adet ekstra transfer yapabiliyor.

(Sporx)

Hasan Çetinkaya, Çetinkaya, Barcelona, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:51 
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