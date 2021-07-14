Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher bünyesinde görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in Hakkari'de düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Cevheri'n cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii'ne getirildi. Cevher'in cenaze törenine Eşi Asude Cevher, babası Yusuf Cevher, annesi Sevgi Cevher ve yakın derecede akrabaları başta olmak üzere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda siyasi askeri ve emniyet mensubu katılım gösterdi. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

- İstanbul