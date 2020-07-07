Hasan Dağı "gökyüzüyle buluşmak" isteyen yamaç paraşütçülerini bekliyor - Son Dakika

Hasan Dağı "gökyüzüyle buluşmak" isteyen yamaç paraşütçülerini bekliyor

Yamaç paraşütü tutkunlarının en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Hasan Dağı, yeniden misafirlerine ev sahipliği yapıyor.

Yamaç paraşütü tutkunlarının en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Hasan Dağı, yeniden misafirlerine ev sahipliği yapıyor.

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Yamaç Paraşütü Dünya Kupası (PWCA) tarafından yapılan değerlendirmede yamaç paraşütü verimliliği açısından " Türkiye'nin en iyisi" olarak değerlendirilen Hasan Dağı'nda, yeniden başlayan uçuşlarla gökyüzü renklendi.

Son yıllarda yamaç paraşütü sporunun gözde mekanı haline gelen Hasan Dağı, normalleşme sürecinde, yeşilin her tonunu görmek isteyen ekstrem spor tutkunlarını bekliyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi Abdullah Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasan Dağı'nda 2015'ten bu yana yamaç paraşütü yarışmaları düzenlediklerini söyledi.

Normalleşme süreciyle tek ve çift kişilik uçuşların tekrar başladığını belirten Kahraman, "Paraşüt uçuşu yapmak isteyen herkesi Hasan Dağı'na bekliyoruz. Hasan Dağı'nda 2015'ten itibaren uluslararası yarışmalar düzenliyoruz. 2015'te Türkiye Kupası'nı, 2016'da Dünya Kupası Ön Elemesi Şampiyonası'nı, 2018'de Dünya Kupası'nı, 2019'da da Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'nı düzenledik. Bu yıl da Asya Tur Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz." dedi.

Kahraman, Hasan Dağı'nın, yamaç paraşütü verimliliği açısından dünyada ilk üçte, Türkiye'de ise ilk sırada yerini aldığını ifade etti.

Yamaç paraşütünün yeni cenneti olan Hasan Dağı'na herkesi beklediklerini dile getiren Kahraman, şunları kaydetti:

"Dernek bünyesinde eğitim veriyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerimize biraz ara vermiştik. Şimdi yeniden eğitimlerimiz başladı. Bu sporu yapmak isteyen tüm arkadaşlarımızı Aksaray'a bekliyoruz. Bu yıl Asya Tur Şampiyonası'nı 23-29 Ağustos'da düzenleyeceğiz. Bu şampiyonayı, 35 ülkeden 130 sporcuyla sınırlıyoruz. Milli takım düzeyinde sporcular katılacak. Türkiye'den de 10-15 sporcu katılacak. Geçmişte yaptığımız gibi inşallah bu yarışmayı da en güzel şekilde düzenleyeceğiz."

"Kesinlikle herkese yamaç paraşütü sporunu tavsiye ediyorum"

Eğitimlere katılan ve yamaç paraşütüyle uçan Canan Kılıçaslan ise eğitim sürecini tamamladığını ve ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini aktardı.

Yamaç paraşütünün gayet eğlenceli ve güzel olduğunu anlatan Kılıçaslan, "Aksaray'ı yukarıdan izlemeyi hep merak ederdim. Şimdi gördüm, çok güzelmiş. Kesinlikle herkese yamaç paraşütü sporunu tavsiye ediyorum. Korkmalarına gerek yok, denemek isteyenleri buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Hasan Dağı, Aksaray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasan Dağı 'gökyüzüyle buluşmak' isteyen yamaç paraşütçülerini bekliyor - Son Dakika
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