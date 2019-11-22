Son Dakika Haberleri: Hasan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı ama üreticiler tedirgin
Son Dakika Güncel Hasan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı ama üreticiler tedirgin - Son Dakika

Hasan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı ama üreticiler tedirgin

7 saat önce

Aksaray'da Hasan Dağı'na mevsimin ilk karı azda olsa yağdı.

Hasan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı ama üreticiler tedirgin, System.String[]

Aksaray'da Hasan Dağı'na mevsimin ilk karı azda olsa yağdı. Bu sene geç ve az yağan kar üreticileri de tedirgin ederken, kuraklıktan yakınan üreticiler dört gözle yağışları bekliyor.


Aksaray'ın merkeze bağlı Hasan Dağı köylerinden Helvadere köyünde yaşayan Mehmet Eren (53), Hasan Dağı'na şimdiye çoktan karın fazlasıyla yağması ve yolların bile kapanması gerektiğini belirterek, "Bu sene kar çok gecikti. Burada da yağışımız yok. Ekinlerimiz kurak gidiyor. Hava şartları kurak gidiyor. Ekinler ektik daha çıkmadı. Kasım'ın 22'si daha hayvanlarımızı dışarıda hayvan güdüyorum. Hayvan çobanıyım ben. Bu sene kar çok gecikti. Bundan 20 gün öncesine kadar yağardı her sene. Kasım'ın 1'inde falan yağardı. Ama yağmadı. Çok az yağdı ama beklenen kar değil tabi bu" dedi.


Helvadere köyünde yaşayan Erkan Taşdelen (33) ise, dört gözle kar yağışını beklediklerini belirterek, "Bu sene kar gecikti. Bayağı bir gecikti. Çünkü millet ekinini ekti. Ama ekinler daha şu anda çıkmadı. Yani şu anda kurak gidiyor. Şimdiye kadar yağmış olması lazımdı. Yani geçen sene yollar komple kapalıydı. Ama bu sene yağmadı. Yani bu sene bayağı bir kurak gidiyor. Bir an önce, dört gözle yağmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Hasan Dağı, Helvadere, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:10:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı ama üreticiler tedirgin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]