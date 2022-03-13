HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI - Son Dakika
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HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI

13.03.2022 09:48

AKSARAY'da, yamaç paraşütü için Hasan Dağı'na giderken araçları kara saplanan 3 sporcu, telefonla ulaştıkları AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKSARAY'da, yamaç paraşütü için Hasan Dağı'na giderken araçları kara saplanan 3 sporcu, telefonla ulaştıkları AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonaları Türkiye Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman ve 2 arkadaşının içinde olduğu arazi aracı, saat 11.00 sıralarında, yamaç paraşütü yapmak için gittikleri Hasan Dağı yolu Damdaş mevkisinde kara saplandı. Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yaklaşık 5 saattir mahsur kaldıklarını belirtti. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, kara saplanan araca ulaşarak, 3 kişiyi saat 16.30 sıralarında kurtardı.

HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI
HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI
HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI

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Araçları kara saplanınca mahsur kalan 3 paraşütçü kurtarıldı Araçları kara saplanınca mahsur kalan 3 paraşütçü kurtarıldı Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli

Yamaç Paraşütü, Hasan Dağı, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI - Son Dakika
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