HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI - Son Dakika

AKSARAY'da, yamaç paraşütü için Hasan Dağı'na giderken araçları kara saplanan 3 sporcu, telefonla ulaştıkları AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonaları Türkiye Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman ve 2 arkadaşının içinde olduğu arazi aracı, saat 11.00 sıralarında, yamaç paraşütü yapmak için gittikleri Hasan Dağı yolu Damdaş mevkisinde kara saplandı. Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yaklaşık 5 saattir mahsur kaldıklarını belirtti. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, kara saplanan araca ulaşarak, 3 kişiyi saat 16.30 sıralarında kurtardı.