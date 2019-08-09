Son Dakika Haberleri: Hasan Dağı'nda asfaltlama çalışması başladı
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Hasan Dağı'nda asfaltlama çalışması başladı

30 dakika önce

Melikgazi Belediyesi vatandaşların daha konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti alması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hasan Dağı'nda asfaltlama çalışması başladı, System.String[]
Melikgazi Belediyesi vatandaşların daha konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti alması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Eğribucak Mahallesi Hasan Dağı'nda devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

3 kilometre 2 bin 200 ton sıcak asfalt yapılan yolla ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eğribucak Mahallesi Hasan Dağı kısmında İpekçayır Sokağı ve Mercanlar Sokağında asfaltlama yapıyoruz. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sıcağın altında 3 kilometrelik bir aksı asfaltlıyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımızda konforlu ve kaliteli yollarda ulaşım yapmış olacak. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının birçok bölgede devam ettiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Ağırnas'ta doğalgaz ile birlikte alt yapı kurumlarının çalışması devam ediyor. Burasının asfaltı, yaya yolu, kilit parkesi yapılıyor. Germir'de doğalgaz ile ilgili çalışmamız devam ediyor. İnşallah yazı en iyi şekilde değerlendirip, vatandaşlarımızı rahat ettirmenin mücadelesini vereceğiz." diye konuştu. - KAYSERİ
Mustafa Palancıoğlu, Hasan Dağı, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
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