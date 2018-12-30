Son Dakika Haberleri: Hasan Dağı'nda Kayak ve Mangal Keyfi

Hasan Dağı'nda Kayak ve Mangal Keyfi

27 dakika önce

Aksaray'da kar yağışının tadını çıkaran vatandaşlar Hasan Dağı'nda kar üzerinde mangal yakıp kayak yaptı.

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Aksaray'da kar yağışının tadını çıkaran vatandaşlar Hasan Dağı'nda kar üzerinde mangal yakıp kayak yaptı.

Aksaray'da şehir merkezinde ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı vatandaşlarca sevinçle karşılanırken, hafta sonu olması hasebiyle Hasan Dağı adeta doldu taştı. 7'den 70'e vatandaşlar Hasan Dağı'nda karın tadını çıkarırken, kimileri mangal, kimileri de kayak keyfi yaptı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları kayak malzemeleriyle Hasan Dağı'nda kayak yapan vatandaşlar ardından da kar üzerinde yaptıkları mangal ile karınlarını doyurdu.

Hasan Dağı'nda kayak keyfi yapan 34 yaşındaki Ayfer Gökçe, Hasan Dağı'nın Aksaray'ın Erciyes'i olduğunu belirterek, "Hasan Dağı'na geldik. Kayak yapıyoruz, süper bir şey. Kendi imkanlarımızla kayıyoruz. Çok daha güzel, çok daha doğal" dedi.

Hafta sonunu Hasan Dağı'nda geçiren 28 yaşındaki Sema Gülsün ise kayağın çok eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Erken yılbaşı kutlaması. Herkesi bekliyoruz buraya. Burası Hasan Dağı. Burası da bizim Erciyesimiz. Burada kayak yapıyoruz" diye konuştu.

50 yaşındaki Nurullah Çoban da Hasan Dağı'nda ailesiyle birlikte karın kadını çıkardıklarını dile getirerek, karda mangal yaptıklarını buradaki atmosferin güzel olduğunu söyledi.

29 yaşındaki Muhammet Arslan da Hasan Dağı'ndaki günlerinin muhteşem olduğunu vurgulayarak hem mangal hem de kayak keyfi yaptıklarını kaydetti.

Çocuklarıyla birlikte Hasan Dağı'na çıkan 34 yaşındaki Emre Doğaray ise Hasan Dağı'nın Aksaray'ın Erciyes'i olduğunu, mangal yakıp, kayak yaparak eğlendiklerini sözlerine ekledi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:38 Kaynak: İHA

Aksaray, Hasan Dağı, Güncel
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