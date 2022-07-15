HASAN DAĞI'NDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTULAR - Son Dakika
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HASAN DAĞI'NDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTULAR

15.07.2022 18:10

AKSARAY'da sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına Hasan Dağı'ndan yamaç paraşütüyle uçtu.

AKSARAY'da sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına Hasan Dağı'ndan yamaç paraşütüyle uçtu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6'ncı yılı kapsamında 2 bin metre yükseklikteki Hasan Dağı'ndaki uçuş pistinden havalanan pilotlar Kargın köyüne kadar uçtu. Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonaları Türkiye Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimiz için kalkış yapıyoruz. Bugün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise tekrar acil şifalar diliyorum. Bugün ayrıca, Ömer Halisdemir ve Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan Daire Başkan Yardımcısı 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel anısına da uçuş gerçekleştirdik." dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HASAN DAĞI'NDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTULAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: HASAN DAĞI'NDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTULAR - Son Dakika
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