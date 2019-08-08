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Hasan Dağı'ndan uçup, Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiler

52 dakika önce

AKSARAY'da düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası kapsamında Hasan Dağı'ndan havalanan sporcular, Niğde'nin Çukurkuyu beldesine iniş yapıp, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiAksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen şampiyonaya...

Hasan Dağı'ndan uçup, Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiler, System.String[]
AKSARAY'da düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası kapsamında Hasan Dağı'ndan havalanan sporcular, Niğde'nin Çukurkuyu beldesine iniş yapıp, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen şampiyonaya katılan paraşütçüler, Hasan Dağı'ndan havalanarak yaklaşık 75 kilometre uçtu. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine iniş yapan sporcular, daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, dua okudu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi ve Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası Sorumlusu Abdullah Kahraman, Aksaray Hasan Dağı'nda Rusya Açık Şampiyonası'nı düzenlendiklerini söyledi. Şehit Ömer Halisdemir'i ziyaret etmek ve iniş alanını burayı yapmak için planlama yaptıklarını belirten Kahraman, "Şehidimizi anmak için pilotlarımızı buraya indirdik. Şehidimizi ziyaret ettik, dua okuduk. Şampiyona 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Hava sporları olarak bu tür ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. 25 ülkeden 70 sporcuyla 3- 9 Ağustos arasında Aksaray Hasan Dağı'nda yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Şehidimizin memleketini yarışmaya 2016'da dahil ettik. Şampiyonlarda en az bir gün iniş alanımızı burası olarak belirledik." diye konuştu.


Ömer Halisdemir, Hasan Dağı, Aksaray, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:33 Kaynak: DHA
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