Son Dakika Haberleri: Hasan Dağı 'Şapka' Taktı

Hasan Dağı 'Şapka' Taktı

38 dakika önce

AKSARAY'da bulunan 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut, büyük ilgi çekti.

Hasan Dağı 'Şapka' Taktı, System.String[]
AKSARAY'da bulunan 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut, büyük ilgi çekti. Bulutu görenler, 'Hasan Dağı şapka taktı' yorumuna bulundu.

Anadolu'nun en yüksek rakımlı dağlarından olan, volkanik 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut, eşsiz manzara ortaya çıkardı. Birçok kişi ve fotoğraf tutkunu bulutu görüntüledi. Bulutu görenler, 'Hasan Dağı şapka taktı' yorumu yaptı. Bulut bir süre sonra dağıldı.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:16 Kaynak: DHA

Aksaray, Hasan Dağı, Güncel
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