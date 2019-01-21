Hasan Dağı 'Şapka' Taktı
38 dakika önce
AKSARAY'da bulunan 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut, büyük ilgi çekti.
AKSARAY'da bulunan 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı
'nın zirvesinde oluşan bulut, büyük ilgi çekti. Bulutu görenler, 'Hasan Dağı şapka taktı' yorumuna bulundu.
Anadolu'nun en yüksek rakımlı dağlarından olan, volkanik 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut, eşsiz manzara ortaya çıkardı. Birçok kişi ve fotoğraf tutkunu bulutu görüntüledi. Bulutu görenler, 'Hasan Dağı şapka taktı' yorumu yaptı. Bulut bir süre sonra dağıldı.
- Aksaray
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:16 Kaynak: DHA
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