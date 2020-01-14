Hasan Dağı yamaç paraşütünde

Son yıllarda yamaç paraşütü sporunun gözde mekanı haline gelen Hasan Dağı, Paragliding World Cup (PWCA) tarafından yapılan değerlendirmede " Türkiye'nin en iyisi" olduğunu tescilledi.

PWCA'dan Gençlik Spor Bakanlığına gönderilen mektupta Hasan Dağı'nın yamaç paraşütü uçuş sahasının, dünyanın "en tanınmış yamaç paraşütü alanlarından biri" olarak çok büyük önem taşıdığı ve "Türkiye'nin en iyisi" olduğu vurgulandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi Abdullah Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasan Dağı'nda 2015'ten bu yana yamaç paraşütü yarışmalarını düzenlediklerini söyledi.

Hasan Dağı'nın, 3 bin 268 metre yüksekliğinde olduğunu ve hava şartlarının yamaç paraşütüne elverişli olmasından Türkiye'de bu spora "en uygun yer" olduğunu belirten Kahraman, "Bu yüzden Hasan Dağı, Türkiye'de yamaç paraşütü merkezi haline geldi. Biz hep söylüyorduk, Hasan Dağı'nın yamaç paraşütü için çok önemli bir merkez olduğunu. Bunu da Dünya Hava Sporları Federasyonu kuruluşu olan PWCA'dan tescilletmiş olduk. Tescili geldi, çok gururluyuz." diye konuştu.

Kahraman, 2019'da Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası ve Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası gibi iki büyük organizasyonu başarılı bir şekilde yaptıklarını vurguladı.

"Coğrafi yapının ve hava akımının en uygun olduğu yer Hasan Dağı"

2020'de de etkinliklerinin artarak devam edeceğini aktaran Kahraman, şöyle konuştu:

"Asya Tur Şampiyonası'nın olacağı kesinleşti. Dünya Hava Sporları Federasyonu Bu tür şampiyonaları devam ettirmemiz gerektiğini söyledi. Çünkü Hasan Dağı yamaç paraşütü sahası Türkiye'de ilk sıraya giriyor. Biz bunu zaten biliyorduk ancak belgelenmesi bizim açımızdan mutluluk verici. Belgemiz de geldi. Bu şekilde tescillenen ilk yer Hasan Dağı. Türkiye'nin her yerinde uçuşlarımız var. Ama coğrafi yapının ve hava akımının en uygun olduğu yer Hasan Dağı. Bunu da artık biz söylemiyoruz, Dünya Hava Sporları Federasyonu söylüyor."