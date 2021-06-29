Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor - Son Dakika

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Aksaray'da, Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar, Kurban Bayramı öncesi ilgi görüyor.

Gülağaç ilçesine bağlı Sofular beldesindeki çiftlikte görücüye çıkan 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki "Hasan Dağı" ve "Tosun Paşa" adlı tosunlar alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı için özel olarak beslenen simental ırkı boğalar, 30 bin liradan satışa sunuldu.

Üretici Cihan Aygün, AA muhabirine, çiftliklerinde her yıl 750-800 baş hayvan ürettiklerini, bunların bir kısmını et entegre tesislerinde kesim yaptırdıklarını bir kısmını da kurbanlık olarak verdiklerini söyledi.

Hayvancılık mesleğini dedelerinden öğrendiklerini ve gelişen teknolojiyi de işin içine katarak devam ettirdiklerini anlatan Aygün, "Çiftliğimizde özel olarak beslediğimiz 3 yaşına yakın 'Hasan Dağı' ve 'Tosun Paşa' adını verdiğimiz iki boğamız var. İkisi de 1 ton 100 kilogramı geçiyor. Aksaray ve civarında daha büyüğü yok. Sosyal medyadan olsun buraya gelenler olsun herkes nasıl beslediğimizi soruyor. Fiyatları da uygun belirledik 30 bin lira veren vatandaşlarımız tosunları alacak." diye konuştu.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülünt Saklav ise kentte 350 bin büyükbaş, 1 milyon da küçükbaş hayvan olduğunu söyledi.

Yapılan sayımlar neticesinde kentte yeterli miktarda kurban sayısının mevcut olduğunu aktaran Saklav, "Kurbanlık fiyatları da çok uygun. Bizler hayvan hastalıkları açısından da sürekli takip ediyoruz. Allah'a şükür şu anda her hangi bir hastalığımız yok." ifadelerini kullandı.