Hasan'dan Kardashian'a şehrin ortasında evlilik teklifi

REKLAM TABELASIYLA TEKLİF

ÜNLÜ BULVARA REKLAM TABELASI YERLEŞTİRDİ

Dört çocuk annesi Kim Kardashian'a billboard'lı evlilik teklifi geldi. Medya gurubu Sheeraz Hasan, Los Angeles'ın ünlü Sunset Bulvarı'ndaki bir binaya yerleştirdiği bir reklam tabelası aracılığıyla Kim Kardashian'dan kendisiyle evlenmesini istedi.

'EVLEN BENİMLE KİM'

Sheeraz Hasan'ın bir aylığı 150 bin dolara kiraladığı bu billboard'da kendi fotoğrafı ve üzerinde de "Kim K, evlen benimle" yazısı yer alıyor. Kim Kardashian ile Sheeraz Hasan, Kardashian'ın kariyerinin ilk dönemlerinde, çeşitli etkinliklerde sık sık birlikte görüntüleniyorlardı.

ÜNLÜLERİN TANITIM FAALİYETLERİNDEN SORUMLU

İngiltere doğumlu Pakistan asıllı Hasan Sheeraz, birlikte çalıştığı kişi ve kuruluşların tanıtımı için düzenlediği başarılı kampanyalarla tanınıyor. Sheeraz'ın birlikte çalıştığı ünlüler arasında Kim Kardashian'ın yanı sıra Paris Hilton, Justin Bieber, Priyanka Chopra, Miley Cyrus ve Zendaya da bulunuyor.

GENÇ YAŞTA GİRİŞİMCİ RUHU ORTAYA ÇIKTI

Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Sheeraz Hasan, Londra'daki aile restoranının işletmesini üzerine almak zorunda kaldı. Sahip olduğu ticari zeka da o sırada ortaya çıktı. Restoranı, haftanın yedi günü 24 saat açık tutabilmek için o dönem İngiltere'nin en gözde rado programlarından biriyle bir anlaşma yaptı. Programın yayın saatlerinde sunucu için özel yiyecek servisi ayarladı. Bu akıllıca anlaşma sayesinde Sheeraz Hasan, ailenin kazancını 3 bin dolardan 40 bin dolara yükseltti.

KİMLERİ ÜNLÜ YAPMADI Ki!

Daha sonra Hollywood'a giden Sheeraz, bir yıl içinde dünyanın en iyi paparazzi ajansı haline gelen Hollywood. TV'yi kurdu. Bu sayede gösteri dünyasının en ünlü yıldızlarıyla aynı çevreye girdi, yakın dostluklar kurdu. Son yıllarda da ünlü kişilerin reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütüyor. 2000'lerin ortalarında kariyerinde bir düşüş yaşayan Britney Spears'ın tekrar gündeme gelmesini sağlamak son dönemde yaptığı en etkili işlerden biri.

BU DA MI REKLAM ÇALIŞMASI?

Hasan Sheeraz'ın "Sizi Ünlü Yapıyoruz" sloganıyla faaliyet gösteren bir ajansı ve aynı adlı bir Instagram sayfası da bulunuyor. Sheeraz'ın bu yeni girişiminin de bir tür tanıtım faaliyeti olabileceği konuşuluyor. Reklam tabelasında Sheeraz Hasan'ın internet sitesi adresinin ve şirketinin adının yer alması da bu iddiayı güçlendirdi.

'ONU MUTLU EDECEK TEK ERKEK BENİM'

Fakat Hasan Sheeraz, kendisine bu konu hakkında soru soran gazetecilere "Her milyarder, her milyoner, her politikacı, her kral ve prens... Herkes Kim Kardashian'la evlenmek ister. Ama bir şey var ben Kim'in istediği şöhreti biliyorum. Onu mutlu edebilecek tek erkek benim" diye konuştu.