Hasan dede 45 yaşındaki engelli kızına özenle bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hasan dede 45 yaşındaki engelli kızına özenle bakıyor

18.04.2022 11:02
Hasan dede 45 yaşındaki engelli kızına özenle bakıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde 5 yıl önce eşini kaybeden 82 yaşındaki Hasan Şener, 45 yaşındaki engelli kızına annesini aratmamak için özenle bakıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 5 yıl önce eşini kaybeden 82 yaşındaki Hasan Şener, 45 yaşındaki engelli kızına annesini aratmamak için özenle bakıyor.

Kerimoğlu köyünde yaşayan Şener ailesinin 6 çocuğundan biri olan Hümeyra, 10 yaşında düşme sonucu felç geçirerek yatağa bağımlı hale geldi. Dönemin kısıtlı imkanlarıyla bir süre evlatlarını tedavi ettirmek için çabalayan anne ve babanın bu girişimleri sonuçsuz kaldı.

Bir süre sonra konuşma yetisini de kaybeden Hümeyra'ya kendisini adayan annesi Dürdane Şener ise 5 yıl önce 72 yaşında vefat etti.

Engelli kızını, eşinin bir emaneti olarak gören baba Hasan Şener, 5 yıldır aynı binada oturdukları gelini Maviş Şener'in de yardımıyla, kızının yemeğinden kişisel bakımına kadar her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Şener, AA muhabirine, kızının mutlu olduğu zaman tüm yorgunluğunun gittiğini ve dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyledi.

Kızının sağlıklı olmasını çok istediğini ancak kadere de boyun eğdiğini ifade eden Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başına bu olay gelince çok doktor gezdim, hatta Ankara'da profesörlere götürdüm, 'Hocam mümkünse, benim durumum var Almanya'da tedavi ettirebilirim.' dedim ama bir umut olmadığını söylediler. Yıllarca annesi baktı, kızına adamıştı kendini, Allah ondan razı olsun. Anne ve babayız tabii ki bakacağız, bakmaya mecburiyetimiz var. Eşimin emaneti bana tabii ki bakacağım, bundan dolayı şikayet etmiyorum. Bize Allah tarafından hediye olarak verildi, her adama nasip etmez bunu."

Şener, ömrü yettiğince çocuğuna bakmaya devam edeceğini söyledi.

Sağlığının yaşına göre iyi olduğunu belirten Şener, şunları dile getirdi:

"Bu çocuklar cennetliktir, bana göre bu çocuklara bakanlar da cennetlik. Tabii ki bu Allah'ın bileceği iş, tabii 'Biz buna baktık da cennete gireceğiz' diye bir şey yok. Çok şükür durumumuza, biz böyle iyiyiz. Hiçbir hastalığım yok, yaşlılıktan dolayı ara sıra doktora gidiyorum. Bence hastalığım bu çocuğum yüzünden yok, annesi de böyleydi, hiç hastalığı yoktu, vadesi geldi öldü. Bu çocuğun sağlığı yüzünden cenabı Allah, ikimize de sağlık verdi. Allah gelinimden de razı olsun bana çok yardımcı oluyor, Allah herkese böyle gelin nasip etsin."

YORUMLAR
500
Kilometrelerce yol katederek köylerdeki hastalara şifa götürüyorlar Kilometrelerce yol katederek köylerdeki hastalara şifa götürüyorlar

Engelli, Suluova, Amasya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasan dede 45 yaşındaki engelli kızına özenle bakıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:59 Yerli otomobil üretiminde yaklaşan final heyecanı: TOGG paylaştı
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:54 Motokuryeler yaşadıkları zorlukları sıraladı! Hükümete 2 konu üzerinden çağrıda bulundu
10:38 Japonya'daki açık artırmada özel üretilen 1 kilogram çay 226 bin liraya alıcı buldu
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:14:42. #1.13#
SON DAKİKA: Hasan dede 45 yaşındaki engelli kızına özenle bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement