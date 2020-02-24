Hasan Dede, arsasını satıp Mehmetçik'e bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hasan Dede, arsasını satıp Mehmetçik'e bağışladı - Son Dakika

Hasan Dede, arsasını satıp Mehmetçik'e bağışladı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde TSK'nın hava kurtarma biriminde görev yapan astsubay olan ve adını taşıyan torunu kansere yenik düşen 87 yaşındaki Hasan Kurt, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na 50 bin TL bağışta bulundu.

Hasan Dede, arsasını satıp Mehmetçik'e bağışladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde TSK'nın hava kurtarma biriminde görev yapan astsubay olan ve adını taşıyan torunu kansere yenik düşen 87 yaşındaki Hasan Kurt, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na 50 bin TL bağışta bulundu.


Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kurt'un (87) adının verildiği Balıkesir'de hava kurtarma biriminde görev yapan astsubay üstçavuş olan torunu Hasan Kurt, 2017 yılında yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Çok sevdiği torununun geride bıraktığı 2 çocuğu ile teselli bulan ve böbrek hastalığı nedeniyle haftada 2 kez diyalize giren Hasan Kurt, ilçe merkezindeki arsasını satıp Mehmetçik için bağışta bulunmaya karar verdi. Bu kararını, diğer çocukları ile paylaşan Hasan Kurt, arsaya alıcı aramaya başladı. Hasan Kurt'un arsası, kısa süre sonra 50 bin TL'ye alıcı buldu. Arsasının satışından gelen paranın tek kuruşuna bile dokunmayan Hasan Dede, oğulları ile birlikte ilçedeki banka şubesinin yolunu tuttu. Hasan Dede, 50 bin TL'yi burada Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'nın hesabına yatırdı.


Bu anlamlı bağışla ilgili konuşan Hasan Kurt, "Mehmetçiklerimize destek olabildiysem ne mutlu bana. Mehmetçiğimiz, bizim gözbebeğimiz" dedi.


Astsubay üstçavuş olan torununu kaybetmenin üzüntüsünü içinde yaşadığını vurgulayan Kurt, "Şanlı ve şerefli ordumuzun bir neferi olan torunum Hasan'ı, 2017 yılında toprağa verdik. Onun üzüntüsü, hala yüreğimde. Torunumu kaybettim ama tüm Mehmetçiklerimizin hepsi de benim bir evladım ve torunum. Onlar olmazsa biz burada rahat uyuyamayız. Onlar vatan bölünmesin, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye canları, kanları pahasına görev yapıyor. Her şehit ya da yaralı haberi geldiğinde yüreğimiz dağlanıyor. Onlar bizim de evladımız. Bu vatan, onlara çok şey borçlu. Biz, askerini polisini gönülden seven bir milletiz. Asker ocağı, peygamber ocağıdır bizim için. Ben de bayrağımızı yere düşürmemek için canını siper eden Mehmetçiklerimize bir katkım olsun istedim. Benim yaptığım bağışın, onların bizler için feda ettiklerinin karşısında hiçbir değeri yok. Allah, askerimizi ve polisimizi korusun. Ayaklarına taş değdirmesin. Dualarımız onlarla" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Hasan Kurt, Nurhak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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