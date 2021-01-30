Hasan Dedenin çalışma azmi örnek gösterildi - Son Dakika
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Hasan Dedenin çalışma azmi örnek gösterildi

Hasan Dedenin çalışma azmi örnek gösterildi

30.01.2021 08:27

Hasan Dedenin çalışma azmi örnek gösterildi ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinin tek tahta kaşık ustası emekli imam Hasan Gider (80), çalışma azmiyle üniversitenin yayınladığı 'Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri' kitabında yer aldı.

Hasan Dedenin çalışma azmi örnek gösterildi

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinin tek tahta kaşık ustası emekli imam Hasan Gider (80), çalışma azmiyle üniversitenin yayınladığı 'Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri' kitabında yer aldı. Çalışmadan duramadığını belirten Hasan Gider, Bana, 'takımlarını mezara koyacağız' diye şaka yapıyorlar. Çalışmadan duramıyorum. Bir dakikayı boş geçirmemeye çalışıyorum dedi.

Gökçebey ilçesine bağlı Muharremler köyünde yaşayan Hasan Gider, uzun yıllar imamlık yaptıktan sonra emekli oldu. Emekli olduktan sonra tahtadan mutfak eşyaları yapmaya başlayan Hasan Gider, zamanla kendini ilerletti. Kayın, dut gibi ağaçlardan tahta kaşık, ekmek tahtası, yer sofrası gibi ürünler üreten Gider'in yeteneği ilçede kısa sürede yayıldı. Gider'in yaptığı mutfak eşyalarını almak isteyenler köye gelerek sipariş vermeye başladı. İlçedeki birçok esnaf da Gider'in yaptığı mutfak eşyalarını satmaya başladı.

'KENDİMİ İLERLETTİM VE BU İŞİN PROFESÖRÜ OLDUM'

Bülent Ecevit Üniversitesi de kent genelinde yaptığı araştırmaların ardından hazırladığı 'Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri' kitabında Gider'in hikayesine yer verdi. Sabahları erken kalkarak tezgahının başına oturan Gider, ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyor. Hasan Gider, kendi yeteneğini kendisinin keşfettiğini anlatarak ilçede bu eşyaları yapan tek usta olduğunu anlattı. Yaptığı işe 30 yıl önce başladığını anlatan Gider, Usta yanında çalışmadım. Yaparak kendimi ilerlettim ve bu işin profesörü oldum. Vatandaşımıza hizmetimiz olsun istedim. Ben burada tahta kaşıklar, ekmek tahtası gibi mutfakta kullanılan ahşap her eşyayı yapıyorum dedi.

TALEBE YETİŞEMİYORTalebe yetişemediğini anlatan Gider, yaptığı eşyaların kent genelinde alıcı bulduğunu belirtti. Ölene kadar çalışmaya devam etmek istediğini ifade eden Gider, azmiyle gençlere örnek olmak isteğini belirterek şöyle dedi

80 yaşındayım. Zor gelmiyor çalışmak. Merak ediyorum. Ben son zamana kadar çalışacağım. Ne zaman soluk çıkarsa o zaman bırakacağım çalışmayı. Bana, 'takımlarını mezara koyacağız' diye şaka yapıyorlar. Çalışmadan duramıyorum. Bir dakikayı boş geçirmemeye çalışıyorum. Gençlere tavsiyem, bu mesleğinde gelecek kuşaklara kalması. Unutulmaya yüz tutmuş mesleği yapıyorsun dediler bana. Ben çocuklara diyorum. Yanımdan geçip gidiyorlar. Hiç yoktan bunu öğren de biraz para kazanın diyorum. Ne mutlu çalışıp da hizmet sunanlara.

Kaynak: DHA
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Zonguldak, Emekli, Güncel, Son Dakika

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