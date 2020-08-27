Hasan Efendi'nin kavuğunu devralacak Şevket Çoruh duygularını yazdı - Son Dakika

Oyuncu Şevket Çoruh, Rasim Öztekin'den alacağı Hasan Efendi'nin kavuğuyla ilgili mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 20 Eylül'de düzenlenecek törenle kavuğu alacağı açıklanan Çoruh, paylaşımında duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Kavuğun yeni sahibi olacak Çoruh, seyirci ve meslektaşlarının desteğini ifade ettiği mesajında, "Bizi yine sarıp sarmalayan, yalnız olmadığımızı hatırlatan ustalarımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çoruh, kavuğu devralacağını gururla öğrendiğini belirttiği mesajında, "Bu onuru, tüm ustalarım ve her şeye rağmen tiyatro yapmaktan vazgeçmeyen tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Bu emaneti benden sonra taşıyacak ve tiyatroyu yaşatmak için çalışacak meslektaşımla buluşana kadar; yaşasın sanat, yaşasın tiyatro, yaşasın insan." ifadelerine yer verdi.

Kel Hasan Efendi'den sonra sırasıyla geleneksel Türk tiyatrosunun ve tuluat sanatının önemli isimlerinden İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'un taşıdığı kavuk, Şensoy tarafından 2016'da Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Rasim Öztekin'e devredilmişti.