Hasan Ekici "Sağlıkla Geçen Bir Eğitim Öğretim Yılı Diliyorum" - Son Dakika

Mesajında Eğitim Öğretimde yaşanan sıkıntıları dile getiren İl Başkanı Hasan Ekici şu ifadeleri kullandı…

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 18 milyon civarındaki öğrencilerimiz, 06 Eylül Pazartesi günü itibari ile yüz yüze eğitime başlamanın belki biraz şaşkınlığı, bir buçuk yıl evde olmanın rehaveti, arkadaşları ve öğretmenlerini görmenin de sevinci içinde okullarına başladılar...

Covid 19 tüm dünyayı içine alan, sosyal dengeleri yerinden oynatan ve kontrolü hala sağlanamayan küresel bir sorun olmaya devam etmekte ve bu küresel sorundan eğitimde fazlasıyla nasibi almaktadır.

Bir gece yarısı alınan ve hemen uygulamaya konulan ve üzerinden uzun bir süre geçmeden iptal edilen kararnameler, okulların kapatılmak zorunda kalınması ve evlerde oluşturulmak istenen dijital sınıflar kapsamında oluşan internet, bilgisayar, tablet eksikliği, hem öğrencilerde hem de öğretmenlerde oluşan dijital kullanılabilirliğin yetersizliği, eğitimde oluşanfırsat eşitsizlikleri ve maalesef döviz vaat etmediği için turizm kadar önemsenmeyen okullarımız.

Her siyasinin kendi düzenini oluşturmak istemesinden kaynaklı yap-boz tahtasına dönen sistem, iktidarın uygulamalarıyla daha da içinden çıkılmaz bir döngüye girmeye yüz tutmuştur. Liyakatsiz siyasilerin aldığı kararlarla artçılar yaşayan eğitim sistemimiz, salgında uygulanan kötü politikalarla da depremi yaşamış ve ne yazık ki göçük altında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız kalmıştır ve en kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımız tarihe "Pandemi Dönemi Çocukları" olarak geçeceklerdir.

Gelecek Partisi eğitim ve öğretimin kıymetini sürekli vurgulayan, eğitime yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu öne süren, önemle belirten, dillendiren bir partidir.

Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu eğitim camiasının içinden gelen, binlerce öğrenci yetiştirmiş, eğitim meşalesini hep bir üst seviyeye taşımıştır, öğrencilerle bir arada olmaktan, sohbet etmekten duyduğu memnuniyeti sürekli dile getirmiştir.

Gıpta ile söz ettiğimiz Batı medeniyeti ülkelerin eğitim sistemleri, uygulaması imkânsız, erişilmez sistemler değildir. Amaç, gaye ve istikrarla, geleceğe umutla bakan, aydın, erdemli, ilkeli gençler yetiştirilebilir.

GELECEK varsa eğitimde ümit de vardır.

Uzun bir aradan sonra bugün ilk olarak okul zili çalacak.

İstiklal Marşının coşku ile okunduğu, okulların bahçelerinde ve koridorlarında çocuk seslerinin eksik olmadığı, tüm tedbirlerin başarı ile uygulandığı, sağlıkla geçen bir Eğitim Öğretim yılı diliyorum." Dedi.