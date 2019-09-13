Hasan elidemir son yolculuğuna uğurlandı

İZMİRSPOR'un eski futbolcularından, eski yönetici, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün hayatını kaybeden 60 yaşındaki Elidemir, Küçükyalı Hamidiye Camisi'nde kılınan ikindi namazına müteakip Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Elidemir'in cenaze namazına spor, siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı. İzmir'de doğan Elidemir, 1970 yılında İzmirspor'da futbola başlayıp 14 yıl bu kulüpte oynadıktan sonra Antalyaspor'a transfer oldu. Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı yaparak Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu.