Hasan Engin'in çobanlıktan milli sporculuğa uzanan başarı hikayesi - Son Dakika

Hasan Engin'in çobanlıktan milli sporculuğa uzanan başarı hikayesi

Çobanlık yaptığı ortaokul yıllarında ailesinden habersiz wushu kung fu sporuna başlayan, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya almayı başaran Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Hasan Engin, Avrupa şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çobanlık yaptığı ortaokul yıllarında ailesinden habersiz wushu kung fu sporuna başlayan, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya almayı başaran Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Hasan Engin, Avrupa şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ortaokul yıllarında Ankara'da babasıyla birlikte çobanlık yaptığı dönemde arkadaşlarından etkilenerek Halk Eğitim Merkezince açılan kursa katılan Hasan Engin, kısa sürede önemli başarılar elde etti ve milli takıma kadar yükseldi.

Türkiye Şampiyonası'na ilk kez 2015'te katılan ve gençlerde üçüncü olan, bir yıl sonra ise büyüklerde ikinciliği elde eden Hasan Engin, bu sene Antalya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Önceki yıllarda da ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarıya imza atan Hasan Engin, başarılarını sürdürerek dünya şampiyonluğuna uzanmayı hedefliyor.

"Babam ilk söylediğimde karşı çıktı"

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul yıllarında ekonomik zorluklar nedeniyle Şanlıurfa'dan Ankara'ya taşınan ve burada çiftlikte çalışan babasının yanında uzun seneler çobanlık yaptığını söyledi.

Hasan, 6 kardeşiyle çiftlikte babasına yardım ettiği sırada kendisinin de her gün sabah 06.00'da kalkıp okul saatine kadar çalıştığını ve yine okul dönüşünde de geç saatlere kadar çobanlık yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Okul arkadaşlarım sporla ilgileniyordu ve ben de çok heves ediyordum ama hem maddi durumumuz yerinde olmadığı hem de çiftlikte çalıştığım için babama danışarak başlamak istedim. Babam ilk söylediğimde karşı çıktı, ben de ailemden habersiz spora başladım ve 1 ay kadar böyle devam ettim. Daha sonra Halk Eğitim Merkezindeki hocam babamı arayıp, 'Yetenekli bir oğlunuz var.' diyerek babamla görüşmek istedi. Tabii ben çiftlikte çalıştığım için diğer arkadaşlarıma göre daha avantajlıydım çünkü her gün kürek indirip kaldırdığım için kollarım daha güçlüydü. Hocam, babamla görüştükten sonra sadece hafta sonları spora gitmeme izin verdi. Hafta içi hem okul hem çiftlik işlerimiz yoğun oluyordu."

"İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarıma hakim olamıyorum"

Bir süre sonra turnuvalara katıldığını ve Ankara'da çeşitli dereceler elde ettikten sonra 2015'te gençlerde Türkiye üçüncüsü, bir yıl sonra da büyüklerde Türkiye ikincisi olduğunu ve ilk kez milli takım heyecanını da o sene yaşadığını belirten Hasan, yine muaythai branşında Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını kaydetti.

Milli sporcu, gelecek aylarda Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası düzenleneceğini ve orada da İstiklal Marşı'nı okutmak istediğini, onun için de var gücüyle çalıştığını vurguladı.

Uluslararası turnuvalarda İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamadığını anlatan Hasan, "Mücadele sporu yapıyoruz ama bir o kadar da duygusalız. Bu sene Avrupa şampiyonu, daha sonra da dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağıma inanıyorum. İyi ki spora başlamışım." ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise geçen yıl Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında Bartın Üniversitesinin 57 madalya ile zirvede yer aldığını ve bu başarının bu sene de devam ettiğini aktardı.

Üniversitelerindeki milli sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda 20 altın ve 3 bronz madalyayı hanesine eklediğini ifade eden Uzun, kendilerine bu gururu yaşatan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının katlanarak artmasını diledi.

Bartın Üniversitesi, Hasan Engin, Türkiye, Bartın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hasan Engin'in çobanlıktan milli sporculuğa uzanan başarı hikayesi - Son Dakika Spor
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