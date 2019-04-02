Son Dakika Haberleri: Hasan Hakanoğlu Mazbatasını Aldı

Hasan Hakanoğlu Mazbatasını Aldı

36 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde Çiçekdağı Belediye Başkanı olarak seçilen Hasan Hakanoğlu, mazbatasını aldı.

Hasan Hakanoğlu Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde Çiçekdağı Belediye Başkanı olarak seçilen Hasan Hakanoğlu, mazbatasını aldı.

Adliye çıkışında açıklama yapan Başkan Hakanoğlu, seçimlerin vatana millete hayırlar getirmesini istedi. Hakanoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerinde teveccüh göstererek, bizi bu önemli göreve layık gören tüm Çiçekdağı halkımıza şükranlarımı sunuyorum diyen Hakanoğlu, "Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün sorumluluğunun bilinciyle, vatandaşlarımızın istek ve beklentilerine uygun olarak hazırladığımız projelerimizle Çiçekdağımızın hizmetkarı olacağız" ifadelerini kullandı.

Mazbatasını alan Hakanoğlu, daha sonra belediye binası önünde partililer tarafından karşılandı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:51 Kaynak: İHA

Çiçekdağı, Hasan Hakanoğlu, Güncel
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