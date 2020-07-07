Hasan Hüseyin 2 maçta 3 gol attı - Son Dakika

Hasan Hüseyin 2 maçta 3 gol attı

Hes Kablo Kayserispor'un başarılı futbolcusu Hasan Hüseyin, son 2 maçta 3 gol attı.

Hes Kablo Kayserispor'un başarılı futbolcusu Hasan Hüseyin, son 2 maçta 3 gol attı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı


Süper Lig'in 30.haftasında sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Hes Kablo Kayserispor'da maçın adamı Hasan Hüseyin Acar oldu. Son haftaların formda ismi Hasan Hüseyin, Sivasspor deplasmanında attığı gol sonrasında Beşiktaş maçında da 2 gol atarak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Attığı ilk golü nişanlısı Hüsna Önder'e hediye eden Hasan Hüseyin, ikinci golünü ise annesi Neslihan Acar'a hediye etti.


Maç sonrasında galibiyeti yorumlayan başarılı futbolcu, "Kazandığımız için mutluyum. Buna katkı sağladığım için de ekstra mutluyum. Son haftalarda takım olarak da, benim de özgüvenim tavan yaptı. Beşiktaş maçını kazanmamız gerekiyordu ve son düdüğe kadar maçı bırakmadık. Goller attığım için çok mutluyum. İlk golüm takımı ateşlediği için önemli ama ama ikinci golüm de çok güzeldi" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Hasan Huseyin, Kayserispor, Hes Kablo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasan Hüseyin 2 maçta 3 gol attı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:05 Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:57 ABD, TikTok ve diğer Çin kaynaklı uygulamaları yasaklanmayı düşünüyor 10:13 Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:55 Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:24 Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
22:21
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
18:29
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 22:47:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasan Hüseyin 2 maçta 3 gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]