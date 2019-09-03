Son Dakika Haberleri: Hasan Hüseyin Acar Açıklaması
Son Dakika Spor Haber

Hasan Hüseyin Acar Açıklaması

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, forma için savaşıyor.

Hasan Hüseyin Acar Açıklaması, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, forma için savaşıyor.


Süper Lig Cemil Usta sezonu ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli ara nedeniyle çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.


2018-2019 sezonunda Sarı-Kırmızılı takıma transfer olan geçen sezon ligin ikinci yarısında gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Hasan Hüseyin Acar, 2019-2020 sezonu öncesi yaşadığı şansız sakatlık sonrası ligde geride kalan ilk 3 haftada forma giyemedi. Sakatlığını tamamen atlatan Hasan Hüseyin, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.


Hasan Hüseyin Acar yaptığı açıklamada, " 3 maçta bize yakışmayan sonuçlar alarak lige kötü başlangıç yaptık. Kazanacağımız ilk maçı kazanamadık ama bu milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yeni transferlerimizde takıma, kulübe alışma süreci iyi gelecek bu milli takım arasında. Milli takım arasından sonra galibiyetle başlamak istiyoruz. Sakatlığımı tamamen atlattım. Galatasaray maçında oynayabilirdim ama hocamla konuştuk hazır olmadığı söyledim. Antalyaspor maçıyla birlikte ben de forma şansı bekleyeceğim hocadan" diye konuştu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Hasan Huseyin, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de ilk defa rakun köpeği görüldü
Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçında sahada olacak! Dorukhan Toköz, Monaco'dan gelen teklifi reddetti! 12 Dev Adam, ABD karşısında!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:54:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasan Hüseyin Acar Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]