Son Dakika Haberleri: Hasan Hüseyin Acar: "Denizlispor'u yenerek 3 puan alacağız"
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Hasan Hüseyin Acar: "Denizlispor'u yenerek 3 puan alacağız"

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, gelecek haftalardan umutlu.Dün oynanan Antalyaspor maçında sahaya ilk on birde çıkan Hasan Hüseyin Acar, maç sonrası açıklamasında "Güzel bir mücadele oldu ama istediğimiz oyunu oynayamadık.

Hasan Hüseyin Acar:

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, gelecek haftalardan umutlu.


Dün oynanan Antalyaspor maçında sahaya ilk on birde çıkan Hasan Hüseyin Acar, maç sonrası açıklamasında "Güzel bir mücadele oldu ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonrasında toparlandık. Devre arasında güzel konuşmalar yaptık, ama ikinci yarıya kötü başladık sonra beraberliği yakaladık. 1 puan alabildik. 1 puan da iyi. Haftaya Denizlispor'u yenerek ilk 3 puanımızı almalıyız. Yeni bir takımız. Toparlanacağız inşallah" dedi. - KAYSERİ

Hasan Hüseyin Acar, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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