Hasan Hüseyin Kozan Camisi ibadete açıldı - Son Dakika

Hasan Hüseyin Kozan Camisi ibadete açıldı

Bağcılar'da yaklaşık 3 yıl önce temeli atılan Hasan Hüseyin Kozan Camisi ibadete açıldı.

Bağcılar'da yaklaşık 3 yıl önce temeli atılan Hasan Hüseyin Kozan Camisi ibadete açıldı.

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Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce hazır olan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle açılışı ertelenen camide aynı anda 841 kişi namaz kılabilecek.

Bağcılar İnönü Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde iş adamı Hasan Hüseyin Kozan'ın adını taşıyan caminin temeli 2017 Eylül'de atıldı. 3 yıla yakın süren çalışmaların ardından inşaatı tamamlanan Hasan Hüseyin Kozan Camisi'nde toplam 590 metrekarelik namazgah alanı bulunuyor.

Cami, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve iş adamı Hasan Hüseyin Kozan'ın da katıldığı cuma namazında hizmete girdi.

Namaz çıkışında Çağırıcı ve beraberindekiler caminin içini ve avlusunu gezdi. Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Çağırıcı, "Burada böyle bir camiye ihtiyaç vardı. İlçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

İş adamı Kozan ise belediye sayesinde bir eksiğin tamamlandığını söyledi.

Hasan Hüseyin Kozan, Bağcılar, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasan Hüseyin Kozan Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
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