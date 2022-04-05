11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı

05.04.2022 11:27

11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı Kırşehir'de kız arkadaşı ile kaybolan ve Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi iki kişi tarafından öldürüldükleri ortaya çıkan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları sürerken, talihsiz gencin kız arkadaşı Şeyma...

11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kız arkadaşı ile kaybolan ve Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi iki kişi tarafından öldürüldükleri ortaya çıkan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları sürerken, talihsiz gencin kız arkadaşı Şeyma Demir tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kızılırmak'ta iki güvenlik görevlisi tarafından öldürüldükten sonra cesetleri atılan ve 11 gündür henüz cesedine ulaşılamayan Hasan Aydoğan'ı su altı tarama cihazları ile arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 130 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarını Kırşehir Valisi İbrahim Akın da yakından takip ediyor. Kayseri'de bulunan Yamula Barajı'nın suyunun kesilmesiyle arama çalışmalarının sürdüğü alanda suyun debisi de düşürüldü.

Öte yandan, 11 gündür bulanamayan Hasan'ın kayıp olarak aranırken cenazesi bulunan kıs arkadaşı Şeyma tarafından çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı
11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı
11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı
11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı
11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı
11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı
11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 gündür arama çalışmaları süren talihsiz gencin, yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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