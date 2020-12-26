Hasan Kaçan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Hasan Kaçan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. "Ekmek Teknesi", "A.R.O.G", "Sürgün İnek" ve "Heredot Cevdet Saati" gibi yapımlarda rol alan Kaçan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi. Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçen Kaçan, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'", sporda ise Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Son Dakika

Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 4 ölü, 4 yaralı

Bir süredir birlikte olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, öpüşme görüntüleri hakkında konuştu

Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak

Son Dakika: Asgari ücret zammı için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak

Kahvaltıya çağırmaya gitmişti! Abisinin cansız bedeniyle karşılaştı

"Gidecek yerim yok" diyen vatandaşa, sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazıldı

Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı