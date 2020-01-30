Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Pegasus Havayolları eğitim protokolü imzalayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Pegasus Havayolları eğitim protokolü imzalayacak - Son Dakika

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Pegasus Havayolları eğitim protokolü imzalayacak

6 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Pegasus Havayolları arasında imzalanacak protokol ile "İstihdam Garantili Kabin Memurluğu Eğitimleri" verilecek.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Pegasus Havayolları eğitim protokolü imzalayacak, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Pegasus Havayolları arasında imzalanacak protokol ile "İstihdam Garantili Kabin Memurluğu Eğitimleri" verilecek.


Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Pegasus Havayolları ile eğitim ayağını oluşturan Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında, 2016'dan bu yana devam eden iş birliği sonucu 650 kişi istihdam edildi.

Bu yıl ise toplam 800 aday kabin memuru olarak Pegasus Havayollarında istihdam edilecek.


Eğitim programı protokolü, Şişli'deki İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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