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Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreni

4 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden (HKÜ) 2018-2019 akademik yılında mezun olan öğrenciler, diplomalarını törenle aldı.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden (HKÜ) 2018-2019 akademik yılında mezun olan öğrenciler, diplomalarını törenle aldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Hasan Kalyoncu'yu rahmetle andığını belirterek, üniversiteyi geliştirmeye çalışan aile üyelerine teşekkür etti.
Öğrencilerin heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Gül, üniversitenin hem Türkiye'de, hem de uluslararası arenada çok iyi yerlere geleceği inancının tam olduğunu, bu konuda akademisyenlere ve öğrencilere çok güvendiğini söyledi.
HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise 5. mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu yıl 2 bin öğrenciyi mezun ettiklerini ifade etti.
Mezuniyet gününün öğrenciler ve aileleri için önemli olduğunu aktaran Kalyoncu, onların sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.
Mezuniyet gününü ayrılık olarak görmediklerini vurgulayan Kalyoncu, şöyle devam etti:
"Bizler birbirini seven, kader birliği yapan bir aileyiz. Sizler mezun olsanız bile bu ailenin parçası olarak kalacaksınız. Bulunduğunuz her ortamda üniversitenizi en iyi şekilde temsil edeceğinize, adalete önem veren, dürüst, çalışkan, hoşgörülü bireyler olacağınıza yürekten inanıyorum. Geleceğin mimarı, mühendisi, avukatı, sanatçısı olarak etken bölüme geçtiğiniz günü yaşıyorsunuz. Tüm mezunlarımız üniversitelerinin şemsiyesinde olmaya devam edecek. Bundan sonra sizden beklentimiz araştırmaya, öğrenmeye, geliştirmeye devam etmeniz. Burada aldığınız eğitimi, sosyal ve bireysel becerilerinizi gittiğiniz her yerde başarıya taşıyacağınıza inanıyoruz. Üniversitenin kapıları her daim size açık olacak."
HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen de öğrencilerin artık mesleki anlamda yetkilenerek yeni bir yola çıktıklarını söyledi.
Öğrencilerini en iyi mevkilerde görmek istediklerini belirten Sözen, " Farabi'nin dediği gibi 'doğruyu bilmek gerekiyor.' Hangi şartlarda olursanız olun doğruyu bilmeye gayret edin. Değerli aileler, çocuklarınızı büyük emeklerle okuttunuz. Bugün sizin de gününüz. Mezun olan öğrencileri tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından okul birincisi Ahmet Konuk ve ikinci olan görme engelli Yasemin Bankir'e plaket verildi.
Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve aileler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:01 Kaynak: AA
Gaziantep, Hasan Kalyoncu, Güncel
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