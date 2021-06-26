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Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021 mezunları kep attı - Son Dakika

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021 mezunları kep attı

26.06.2021 11:42
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021 mezunları kep attı, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2021 Mezuniyet Töreni, 25 Haziran'da, üniversitenin gösteri ve sanat merkezinde gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2021 Mezuniyet Töreni, 25 Haziran'da, üniversitenin gösteri ve sanat merkezinde gerçekleştirildi. Törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri de katıldı. Bin 554 öğrencinin diploma aldığı törende HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli mezun olan öğrencilere hitaben birer konuşma yaptılar.

Pandemi sürecinde yüz yüze ve çevrimiçi eğitimi bir arada sunan hibrit modelle eğitime devam eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021 mezunlarına diplomaları verildi. Pandemi önlemlerine uygun olarak düzenlendiği kaydedilen ve HKÜ sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan törende bin 554 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet töreninde öğrencilere hitaben bir konuşma yapan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu hayata atılmaya hazırlanan yeni mezunlara hitap ederek başarılanı kutlarken iş hayatına dair tavsiyelerini de aktardı.

"ÜNİVERSİTEMİZE VE ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEĞİNE DÖNÜK YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin evrensel yüksek öğrenim standartları, akademik kadrosu ve altyapısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet eder hale geldiğini belirten Cemal Kalyoncu şu ifadeleri kullandı:

"2008 yılında, temelini attığımız Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2010 yılında eğitim öğretime başladı. Üniversitemiz aradan geçen zamanda yalnızca bölgenin değil, ülkenin en nitelikli ve üretken eğitim kurumlarından biri haline geldi. Üniversitemizi kurarken, öncelikli hedeflerimizden biri, mezunlarımızın yalnızca akademik yönden yetkin olmasını değil aynı zamanda kendilerini iş hayatında öne çıkarabilecek özellikleri edinmelerini sağlamaktı. Gerek akademik kadromuz gerekse kampüsümüzün sunduğu imkanlarla öğrencilerimize bu fırsatı sunabildiğimiz için mutluyuz. HKÜ bugüne kadar 13 bin 483 mezun verdi. Mezunlarımızın tamamına yakını bugün Türkiye'nin dört bir yanında farklı alanlarda başarılara imza atıyor. Hem özel kurumların hem de devlet kurumlarının çeşitli araştırmalarına göre HKÜ mezunları en hızlı iş bulan ve en yüksek ücretle istihdam edilen mezunlar sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Üniversitemize ve öğrencilerimizin geleceğine dönük yatırımlarımız halen devam ediyor."

"BAŞARININ ANAHTARI GÜVENİLİR İNSAN OLMAK"

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kalyoncu, "Başarının ilk anahtarı dürüst ve güvenilir bir insan olabilmektir. Hayaller kurun ve onları gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışın. Doğruluktan ve adaletten asla sapmayın. Engeller, zorluklar sizi asla yıldırmasın. Bu ülkenin genç ve parlak zihinleri olarak istediğiniz her şeyi başarabileceğinizden bir an bile kuşku duymayın. Yeniliklere daima açık olun, değişime hızla ayak uydurun. Ancak bizi biz yapan değerlerimizden ve geleneklerimizden taviz vermeyin. Dünyadaki gelişmeleri Türkiye'ye taşırken Türkiye'yi de dünyaya taşıyın. Sizler gençliğinizle, enerjinizle, aydınlık zihinlerinizle ve özgüveninizle ülkemizi daha mutlu yarınlara taşıyacak güce ve kararlılığa sahipsiniz" diye konuştu.

"HİBRİT EĞİTİM MODELİ İLE PANDEMİ SORUNSUZ GEÇİLDİ"

Törende konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise alanında uzman akademik kadrosu, modern kampüsü, vizyoner eğitim-öğretim ve Ar-Ge anlayışıyla, dünyadaki tüm çağdaşları ile rekabet edebilen, mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 10 üniversite arasında yer almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz de pandemi koşullarında başarıyla uyguladığımız 'Hibrit Eğitim Modeli' ile eğitimlerini tamamlayarak bugün Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinin birinden mezun olmanın kıvancını yaşıyor. Son sınıfını pandemi sürecinde 'hibrit eğitim modeli' ile okuyan bu seneki mezunlarımızın hatıralarımızda ayrı bir yeri olacak. Mezunlarımız, bizim gurur kaynağımız, övüncümüz ve en büyük güvencemizdir" dedi.


Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021 mezunları kep attı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021 mezunları kep attı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021 mezunları kep attı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021 mezunları kep attı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021 mezunları kep attı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021 mezunları kep attı

Mezuniyet Töreni, Türkiye, Pandemi, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021 mezunları kep attı - Son Dakika


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