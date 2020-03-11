Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, 12 Mart mesajı - Son Dakika

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, İstiklal Marşının bağımsızlık ruhunun vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.



12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayılmayan Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen, "Bir milletin bağımsızlık ve mücadele ruhunun vücut bulmuş hali olan İstiklal Marşı'mızın, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla karşılıyoruz" dedi.



"Tüm dünyaya örnek olan bir mücadele ile tarihe adını altın harflerle yazdıran milletimizin kahramanlık hikayesi olan İstiklal Marşı, bağımsızlık ruhunun vücut bulmuş halidir" diyen Sözen, "Halk ile iç içe mütevazı yaşamı, duruşu, cesareti ve aydın kişiliği ile örnek bir şahsiyet olan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen İstiklal Marşı, tarihte benzeri olmayan eşsiz bir eserdir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal mücadelesini geleceğe taşıyan ve bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizin en önemli sembolü olan İstiklal mücadelesine kalemiyle ruh kazandıran Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP